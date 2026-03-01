1 марта: отмечаем День кошек в России, устраиваем гулянья и встречаем весну

1 марта — 60-й день 2026 года согласно григорианскому календарю. Новый, 2027 год наступит через 305 дней. В России отмечают День кошек, отправляют детей чистить снег, водят хороводы и предвкушают тепло. Расскажем, какие еще праздники и памятные даты будем отмечать 1 марта 2026 года в России и мире.
Какие церковные и православные праздники отмечают 1 марта
1 марта православные христиане будут отмечать несколько праздников:
- День памяти мучеников, которые приняли смерть за веру в начале IV века в ходе массовых гонений на христиан, инициированных римским императором Гаем Аврелием Валерием Диоклетианом.
- Память святителя Макария (в миру — Михаила Парвицкого-Невского), занимавшего в церковной иерархии пост митрополита Московского и Коломенского.
Кроме того, в этот день празднуют тезоименитство: Даниил, Илья, Макарий, Павел, Юлиан.
Какие еще праздники будут отмечать 1 марта 2026 года в России и мире
На 1 марта 2026 года выпадает еще ряд праздников:
- День без дискриминации.
- День гражданской обороны.
- Российский день кошек.
- День арахисового масла.
- День любителей компота.
- Исландский день пива.
- День ожидания тепла.
- День комплиментов.
1 марта в России можно будет отмечать день бога Ярилы — древнерусский праздник, посвященный славянскому божеству плодородия. Славяне в этот день прощались с зимой и приглашали в гости весну. Также было принято водить хороводы и устраивать гулянья.
Помимо различных праздников, на 1 марта 2026 года выпадает ряд различных примет и поверий.
Если с утра выпал снег, то надо отправить всех детей в семье на расчистку двора. Считалось, это принесет малышам здоровье и удачу.
1 марта, в праздник бога Ярилы, беременные женщины обязательно должны были встретить рассвет — существовало поверье, что первый весенний восход дарит матери и будущему ребенку силы и здоровье.
Крики ворон и зябликов в этот день предвещают морозы.
Талая вода, принесенная домой в этот день, считается целебной.
Густой туман в первый день весны предвещает холодное дождливое лето.
Если начало весны совпало с началом паводка — следует готовиться к нашествию вредителей на полях летом.
Какие праздники и памятные даты приходятся на 1 марта
1 марта в разные времена произошли следующие события:
5509 год до н. э. — именно эта дата считается началом эры «От сотворения мира». В православном христианстве также носит наименование «ультрамартовский стиль».
1325 год — резиденция русского митрополита была перенесена в Москву из Владимира. Столица Руси стала одновременно церковным центром государства.
1360 год — в свите английского короля Эдварда III появляется бывший французский пленник, 19-летний парень. Юноша стал личным камердинером короля, а затем и оруженосцем. Всему миру он стал известен как один из величайших английских поэтов, превзошедший славой своего господина. Молодого человека звали Джеффри Чосер.
1420 год — христиане по указу папы римского Мартина V собрались в очередной крестовый поход против гуситов в Чехии.
1562 год — во Франции начались религиозные войны. Их первыми жертвами стали 63 гугенота в коммуне Васси в восточной части страны.
1555 год — Мишель де Нотрдам, более известный как Нострадамус, выпустил книгу, где записал свои предсказания о будущем мира.
1564 год — в Москве появилась книга «Апостол» печатника Ивана Федорова. Первое на Руси издание, созданное типографским способом, дата выхода которого была задокументирована.
1565 год — день основания города Рио-де-Жанейро, португальской колонии в Южной Америке.
1692 год — начало процесса над салемскими ведьмами в штате Массачусетс. В течение нескольких месяцев в ереси и использовании магии обвинили и предали суду полторы сотни мужчин и женщин.
1700 год — в армии России появляется Провиантский приказ, прообраз службы тыла.
1762 год — император Петр III выпустил «Манифест о вольности дворянства», согласно которому дворяне получили возможность не устраиваться на государеву службу.
1880 год — сдан в эксплуатацию Сен-Готард — первый крупный железнодорожный альпийский туннель.
1912 год — американский испытатель Альберт Берри впервые в мире совершил парашютный прыжок с биплана Benoist pusher на высоте 460 м.
1928 год — американский анатом Герберт Эванс совершил открытие шестого витамина, ему присвоили соответствующую букву латинского алфавита — F.
1930 год — в Москве начал работу авиационный институт.
1947 год — начало функционирования Международного валютного фонда.
1966 год — беспилотный корабль «Венера-3» с логотипом СССР на борту достиг поверхности второй планеты Солнечной системы.
1978 год — из могилы в Швейцарии похищены останки великого актера Чарли Чаплина.
1991 год — в Донбассе шахтеры вышли на забастовку с требованием отставки Михаила Горбачева.
1993 год — в России созданы отряды быстрого реагирования УБОП.
1995 год — телеведущего Владислава Листьева застрелили в подъезде его дома в столице.
Также 1 марта появились на свет:
1445 год — Алессандро ди Мариано ди Ванни Филипепи, более известный как Сандро Боттичелли. Итальянский художник, яркий представитель эпохи Раннего Возрождения в Италии. Автор произведений «Мадонна Евхаристии», «Поклонение волхвов», «Призвание Моисея», «Рождение Венеры».
1611 год — английский математик, выведший одно из диофантовых уравнений, Джон Пелль.
1810 год — польский композитор, автор множества мазурок, полонезов, ноктюрнов, вальсов Фридерик Шопен.
1812 год — британский архитектор, создавший проекты дворца в Вестминстерском аббатстве и башни Биг-Бен в Лондоне, Огастес Уэлби Нортмор Пьюджин.
1868 год — жена Франца Фердинанда, наследника австро-венгерского престола, погибшая вместе с мужем в 1914 году, София Хотек.
1880 год — английский математик, изобретатель сплайнов и телевидения высокой четкости Исаак Шенберг.
1904 год — американский музыкант, руководитель собственного оркестра, пропавший без вести в 1944 году во время полета над Ла-Маншем, Гленн Миллер.
1908 год — советский ученый, разработавший основы фармакологии СССР, Михаил Машковский.
1928 год — американский программист, разработчик языка Лого, один из авторов идеи об искусственном интеллекте Сеймур Пейперт.
1938 год — советский актер Борислав Брондуков.
1963 год — немецкий музыкант, солист дуэта Modern Talking Бернд Вайдунг, более известный как Томас Андерс.
1969 год — испанский актер Хавьер Бардем.
1980 год — российская фигуристка, артистка Анна Семенович.
Также 1 марта из мира ушли:
1807 год — российский дипломат, торговец, организатор первой русской кругосветки, ставший прообразом главного героя поэмы «Авось» и рок-оперы «Юнона и Авось», Николай Резанов.
1906 год — первый в России стоматолог, получивший профессорскую степень, Александр Лимберг.
1991 год — изобретатель фотокамеры Polaroid американец Эдвин Лэнд.
1995 год — журналист Владислав Листьев.
2019 год — физик, лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов.