1 марта: отмечаем День кошек в России, устраиваем гулянья и встречаем весну

1 марта — День кошек в России

1 марта: отмечаем День кошек в России, устраиваем гулянья и встречаем весну

1 марта — 60-й день 2026 года согласно григорианскому календарю. Новый, 2027 год наступит через 305 дней. В России отмечают День кошек, отправляют детей чистить снег, водят хороводы и предвкушают тепло. Расскажем, какие еще праздники и памятные даты будем отмечать 1 марта 2026 года в России и мире.

Какие церковные и православные праздники отмечают 1 марта

1 марта православные христиане будут отмечать несколько праздников:

День памяти мучеников, которые приняли смерть за веру в начале IV века в ходе массовых гонений на христиан, инициированных римским императором Гаем Аврелием Валерием Диоклетианом. Память святителя Макария (в миру — Михаила Парвицкого-Невского), занимавшего в церковной иерархии пост митрополита Московского и Коломенского.

Кроме того, в этот день празднуют тезоименитство: Даниил, Илья, Макарий, Павел, Юлиан.

Какие еще праздники будут отмечать 1 марта 2026 года в России и мире

На 1 марта 2026 года выпадает еще ряд праздников:

День без дискриминации.

День гражданской обороны.

Российский день кошек.

День арахисового масла.

День любителей компота.

Исландский день пива.

День ожидания тепла.

День комплиментов.

Какие праздники отмечают 1 марта Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

1 марта в России можно будет отмечать день бога Ярилы — древнерусский праздник, посвященный славянскому божеству плодородия. Славяне в этот день прощались с зимой и приглашали в гости весну. Также было принято водить хороводы и устраивать гулянья.

Помимо различных праздников, на 1 марта 2026 года выпадает ряд различных примет и поверий.

Если с утра выпал снег, то надо отправить всех детей в семье на расчистку двора. Считалось, это принесет малышам здоровье и удачу.

1 марта, в праздник бога Ярилы, беременные женщины обязательно должны были встретить рассвет — существовало поверье, что первый весенний восход дарит матери и будущему ребенку силы и здоровье.

Крики ворон и зябликов в этот день предвещают морозы.

Талая вода, принесенная домой в этот день, считается целебной.

Густой туман в первый день весны предвещает холодное дождливое лето.

Если начало весны совпало с началом паводка — следует готовиться к нашествию вредителей на полях летом.

Приметы для 1 марта Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Какие праздники и памятные даты приходятся на 1 марта

1 марта в разные времена произошли следующие события:

5509 год до н. э. — именно эта дата считается началом эры «От сотворения мира». В православном христианстве также носит наименование «ультрамартовский стиль».

1325 год — резиденция русского митрополита была перенесена в Москву из Владимира. Столица Руси стала одновременно церковным центром государства.

1360 год — в свите английского короля Эдварда III появляется бывший французский пленник, 19-летний парень. Юноша стал личным камердинером короля, а затем и оруженосцем. Всему миру он стал известен как один из величайших английских поэтов, превзошедший славой своего господина. Молодого человека звали Джеффри Чосер.

1420 год — христиане по указу папы римского Мартина V собрались в очередной крестовый поход против гуситов в Чехии.

1562 год — во Франции начались религиозные войны. Их первыми жертвами стали 63 гугенота в коммуне Васси в восточной части страны.

1555 год — Мишель де Нотрдам, более известный как Нострадамус, выпустил книгу, где записал свои предсказания о будущем мира.

1564 год — в Москве появилась книга «Апостол» печатника Ивана Федорова. Первое на Руси издание, созданное типографским способом, дата выхода которого была задокументирована.

1565 год — день основания города Рио-де-Жанейро, португальской колонии в Южной Америке.

Памятные события 1 марта Фото: Michael Runkel/imageBROKER/Global Look Press

1692 год — начало процесса над салемскими ведьмами в штате Массачусетс. В течение нескольких месяцев в ереси и использовании магии обвинили и предали суду полторы сотни мужчин и женщин.

1700 год — в армии России появляется Провиантский приказ, прообраз службы тыла.

1762 год — император Петр III выпустил «Манифест о вольности дворянства», согласно которому дворяне получили возможность не устраиваться на государеву службу.

1880 год — сдан в эксплуатацию Сен-Готард — первый крупный железнодорожный альпийский туннель.

1912 год — американский испытатель Альберт Берри впервые в мире совершил парашютный прыжок с биплана Benoist pusher на высоте 460 м.

1928 год — американский анатом Герберт Эванс совершил открытие шестого витамина, ему присвоили соответствующую букву латинского алфавита — F.

1930 год — в Москве начал работу авиационный институт.

1947 год — начало функционирования Международного валютного фонда.

1966 год — беспилотный корабль «Венера-3» с логотипом СССР на борту достиг поверхности второй планеты Солнечной системы.

Что происходило в мире 1 марта Фото: imago stock&people/Global Look Press

1978 год — из могилы в Швейцарии похищены останки великого актера Чарли Чаплина.

1991 год — в Донбассе шахтеры вышли на забастовку с требованием отставки Михаила Горбачева.

1993 год — в России созданы отряды быстрого реагирования УБОП.

1995 год — телеведущего Владислава Листьева застрелили в подъезде его дома в столице.

Также 1 марта появились на свет:

1445 год — Алессандро ди Мариано ди Ванни Филипепи, более известный как Сандро Боттичелли. Итальянский художник, яркий представитель эпохи Раннего Возрождения в Италии. Автор произведений «Мадонна Евхаристии», «Поклонение волхвов», «Призвание Моисея», «Рождение Венеры».

1611 год — английский математик, выведший одно из диофантовых уравнений, Джон Пелль.

1810 год — польский композитор, автор множества мазурок, полонезов, ноктюрнов, вальсов Фридерик Шопен.

Дни рождения 1 марта Фото: Mary Evans Picture Library/Global Look Press

1812 год — британский архитектор, создавший проекты дворца в Вестминстерском аббатстве и башни Биг-Бен в Лондоне, Огастес Уэлби Нортмор Пьюджин.

1868 год — жена Франца Фердинанда, наследника австро-венгерского престола, погибшая вместе с мужем в 1914 году, София Хотек.

1880 год — английский математик, изобретатель сплайнов и телевидения высокой четкости Исаак Шенберг.

1904 год — американский музыкант, руководитель собственного оркестра, пропавший без вести в 1944 году во время полета над Ла-Маншем, Гленн Миллер.

1908 год — советский ученый, разработавший основы фармакологии СССР, Михаил Машковский.

1928 год — американский программист, разработчик языка Лого, один из авторов идеи об искусственном интеллекте Сеймур Пейперт.

1938 год — советский актер Борислав Брондуков.

1963 год — немецкий музыкант, солист дуэта Modern Talking Бернд Вайдунг, более известный как Томас Андерс.

1969 год — испанский актер Хавьер Бардем.

1980 год — российская фигуристка, артистка Анна Семенович.

Кто родился 1 марта Фото: Белинский Юрий/Фотохроника ТАСС

Также 1 марта из мира ушли:

1807 год — российский дипломат, торговец, организатор первой русской кругосветки, ставший прообразом главного героя поэмы «Авось» и рок-оперы «Юнона и Авось», Николай Резанов.

1906 год — первый в России стоматолог, получивший профессорскую степень, Александр Лимберг.

1991 год — изобретатель фотокамеры Polaroid американец Эдвин Лэнд.

1995 год — журналист Владислав Листьев.

2019 год — физик, лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов.