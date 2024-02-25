В парках Москвы заметили краснокнижных птиц В московских парках заметили редких птиц — камышницу и мандаринку

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Мандаринка

Специалисты обнаружили в столичных парках «Останкино» и «Северное Бутово» редких птиц — серую цаплю, камышницу и мандаринку, занесенных в Красную книгу, говорится на сайте мэра Москвы. Из публикации следует, что гнездование серой цапли в Москве не наблюдалось последние 20–30 лет, эти особи обычно зимуют в Западной Европе или Африке. Однако некоторые из них остаются, если в окружающей среде достаточно корма.

В начале февраля в экологическом парке «Северное Бутово» заметили серую цаплю. <...> На реке Яузе в природно-историческом парке «Останкино» обнаружили камышницу. <...> На Яузе заметили мандаринок, — говорится в сообщении.

Камышницы тоже нечасто встречаются в столице зимой. Обычно эти птицы предпочитают перезимовать в Западной Европе, Причерноморье, Средней Азии, субтропиках и тропиках.

Московские мандаринки являются интродуцентами — животными, специально или случайно переселенными человеком за пределы их естественного ареала в новое место обитания. Всего в мире порядка 25 тысяч пар мандаринок, из которых 15 тысяч пар обитают на территории России.

Ранее в Дагестане изъяли пять хищных краснокнижных птиц у местных жителей, использовавших их в коммерческих целях. Речь идет о трех орлах-могильниках, одном коршуне и одном канюке. По данным Министерства природных ресурсов Дагестана, их забрали и передали государственному заповеднику для временной передержки.