«Не вижу замены»: что говорят о Караченцове спустя 5 лет после его смерти Что вспоминают его коллеги и друзья

Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»

Цветы и свечи в здании театра «Ленком» в память о народном артисте РСФСР Николае Караченцове

26 октября 2018 года умер народный артист РСФСР Николай Караченцов. Он ушел за несколько часов до дня своего рождения 27 октября. Каким его вспоминают друзья и коллеги, почему считают, что артиста аналогичного уровня «в „Ленкоме“ сейчас нет», и что говорят о его жене Людмиле Поргиной, продлившей жизнь кумира российских зрителей более чем на 10 лет, — в материале NEWS.ru.

Каким был Караченцов и за что его любили зрители

Киновед Алексей Тремасов в беседе с NEWS.ru напомнил, что Николай Караченцов был «универсальным артистом» и мог блестяще работать в любом жанре: в комедиях, романтических картинах или музыкальных.

Актер родился и вырос в творческой московской семье: отец руководил отделом иллюстраций в известном журнале, а мама ставила балетные спектакли. От нее Караченцову, говорит Тремасов, передалась его уникальная пластика.

В 1962-м будущий артист поступил в Школу-студию МХАТ, а после учебы получил распределение в Театр Ленинского Комсомола (позже «Ленком». — NEWS.ru). С приходом туда в 1973-м нового режиссера Марка Захарова Николай Караченцов стал одним из его любимых артистов.

«Безусловно, Марк Захаров очень многое сделал, чтобы Караченцов стал таким, каким мы его помним и любим», — отметил Тремасов.

Он также назвал самые знаковые роли народного артиста РСФСР в «Ленкоме»: в спектаклях «Тиль», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» и «Юнона и Авось».

Фото: Валентин Кузьмин/Фотохроника ТАСС Сцена из спектакля: Тиль Уленшпигель — Николай Караченцов (слева), Ламме Гудзак — Дмитрий Гошев (справа)

В скольких спектаклях и фильмах сыграл Караченцов

В кинематографе Караченцов начинал с эпизодов, но уже в 1975-м снялся в фильме режиссера Виталия Мельникова «Старший сын» по пьесе Александра Вампилова.

По мнению Тремасова, это «знаковая работа». Поскольку позже в творческой биографии артиста преобладали все-таки романтические персонажи. В «Старшем сыне» именно драматическая роль и «очень хорошо он раскрылся», добавил киновед. Затем уже были «Собака на сене» и другие фильмы, где Караченцов показывал свою пластику, музыкальность и вокальные данные.

Тремасов назвал творческую судьбу Николая Петровича «счастливой»: актер пробовал себя в разных жанрах, не был обделен предложениями. И даже относительно легко пережил 1990-е, когда кино в России почти не снималось, — Николай Караченцов «оставался востребованным» у режиссеров и любимцем публики, без работы «он не сидел».

Всего в театре у Николая Караченцова было около 30 ролей, в кино — более 90. Также он озвучивал героев Жана-Поля Бельмондо в фильмах.

«Таких в „Ленкоме“ сейчас нет»

Актер Юрий Торсуев, сыгравший Сыроежкина в культовом советском фильме «Приключения Электроника», в беседе с NEWS.ru отметил отсутствие каких бы то ни было «пафосности и высокомерия» в характере Караченцова.

«Притом что мы (большая часть артистов фильма. — NEWS.ru) на съемках „Приключений Электроника“ были школьниками, а Николай Петрович — знаменитостью в масштабах всего Советского Союза. Он мог бы „включить звезду“. Но не делал этого. С ним было приятно и легко общаться», — отметил Торсуев.

Он подчеркнул, что Караченцов по праву носил звание народного артиста, так как действительно был любим всей страной. Уникальный актер, потрясающий музыкант, считает артист.

Каскадер и кинопродюсер Александр Иншаков, который работал с Караченцовым в целом ряде кинокартин и дружил, напомнил, что тот был «фантастическим и на сцене, и в кино». И даже небольшие роли в его исполнении запоминались и помнятся до сих пор, отметил постановщик трюковых сцен. Иншаков выразил свою точку зрения, что не видит сегодня творческой замены Николаю Караченцову — ни в театре, ни в кинематографе.

«В „Ленкоме“ я не вижу ему замены. Кто бы там ни работал и ни выступал, такой яркой величины актера я пока на подмостках „Ленкома“ не вижу. Ничуть не умаляя работы других актеров. Да и в кино, пожалуй, таких [как Караченцов] сейчас тоже нет», — выразил свою точку зрения продюсер.

Фото: РИА Новости Геннадий Гарбук (слева) и заслуженный артист РСФСР Николай Караченцов (справа) в художественном фильме «Белые росы»

На ком был женат Караченцов

У народного артиста были тысячи поклонниц его таланта. Но он был женат лишь один раз. Его супругой стала коллега по театру Людмила Поргина. Когда они встретились, Караченцов еще не был знаменитостью и только начинал свой путь на сцене и в кинематографе. Пара поженилась в 1975-м. Через три года, в 1978-м, родился их единственный сын Андрей.

В интервью программе «Судьба человека» Поргина рассказывала о том, как поклонницы мужа в его отсутствие дежурили под окнами квартиры. Ей приходилось баррикадировать двери мебелью — боялась, что могут ворваться. И даже несколько раз они швыряли в нее камни на улице. Были и анонимные звонки о том, что у Караченцова якобы романы на стороне.

«Я не верила в эти сплетни. Потому что и из театра, и уезжая на съемки, он звонил мне буквально каждые 15 минут», — вспоминает спустя годы актриса и вдова.

Годы жизни с мужем она называет «счастьем необыкновенным». С теплотой рассказывает о том, что знакомые шутили: если по улице идет улыбающаяся женщина с ярко накрашенными губами, то это «Люда Поргина, она в экстазе от своей любви к мужу...»

«Коля научил меня любить своих родителей, любить этот мир, дарить радость... Вся моя жизнь с ним была счастьем необыкновенным», — и сейчас подчеркивает Поргина.

Как Поргина спасала Караченцова больше 10 лет

В ночь с 28 на 29 февраля 2005-го Николай Караченцов попал в автомобильную аварию. Несколько недель он находился в коме, перенес серию тяжелых операций, в том числе на головном мозге. Прогнозы врачей были сразу неутешительными. Как отмечала Поргина, «после таких аварий, говорили доктора, практически люди не выживают».

«Я ехала по улице, в машине открывала окна и просто орала. Как раненый зверь (от осознания, что муж находится на волосок от смерти. — NEWS.ru)... Но кто бы что ни говорил, я знала, что он встанет, будет жить... И пускай ты больше никогда не будешь носить меня на руках, говорила я ему, — я тебя буду носить, и поверь, я вынесу», — рассказывала жена Караченцова.

Она отмечала, что в борьбе за жизнь мужа «научилась не спать, не есть». Буквально жила у него в больнице: у Караченцова была отдельная палата, у супруги — диванчик рядом с его кроватью. Перед операциями она держала его за руку. Потому что «он просил быть рядом». И только после того, как ему вкалывали наркоз и он засыпал, Поргина уходила.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Людмила Поргина

Она четко выстроила расписание мужа и вне больничных стен. «Два километра утром и два вечером [прогулки], час — гимнастика. Логопедические упражнения, чтение и решение кроссвордов для работы мозга. Так мы жили», — рассказывала она в интервью программе «В поисках Бога» на телеканале «Спас».

Она часто вывозила мужа на светские мероприятия. За это Поргину критиковали некоторые коллеги и поклонницы Караченцова. Ей говорили, что «он же секс-символ» и публика должна запомнить его здоровым и полным сил мужчиной, а не больным после аварии. Жена актера не соглашалась.

«Меня называли сумасшедшей, что я разрешаю его фотографировать. Еще не поставили ему пластину в голове, а я привела его на вечер Иосифа Кобзона. Чтобы послушать друга [Кобзона], который приходил и говорил: „Колька, я выжил, у меня тоже страшное заболевание, я живу, и ты будешь жить!“», — вспоминает вдова артиста.

Во всех своих интервью она подчеркивала, что нужно менять отношение к людям с заболеваниями. Потому что нездоровому человеку хочется «не быть запертым в четырех стенах, а жить максимально полноценно», насколько это возможно.

Людмила Поргина и сейчас заявляет о том, что, возможно, в этом заключается главное предназначение женщины — «служить своему мужу».

«Горе дало это понимание: что порой надо сидеть дома и зализывать раны любимому человеку... Раньше он был моей опорой, а теперь я его защищаю», — говорила она.

После страшной аварии Николай Караченцов прожил больше 10 лет. И даже в состоянии болезни, по словам Юрия Торсуева, «он оставался примером силы духа для нас всех». Как добавил актер, жена Караченцова вызывает огромное уважение к себе: как мужественно она за ним ухаживала и достойно хранит память о нем.

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