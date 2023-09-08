В «Ленкоме» появился мемориальный кабинет Марка Захарова: фото интерьера Марк Варшавер показал помещение NEWS.ru

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мемориальный кабинет российского режиссера Марка Захарова в «Ленкоме»

Корреспонденту NEWS.ru удалось попасть в мемориальный кабинет российского режиссера Марка Захарова. Он расположен в «Ленкоме», худруком которого он был много лет.

«Это святая святых нашего театра, здесь живет и ощущается дух Марка Анатольевича», — отметил в разговоре с NEWS.ru директор «Ленкома» Марк Варшавер.

Площадь кабинета составляет около 80 метров. В центре стоит большой стол, на одной из стен висит нарисованный портрет Захарова. Помещение украшено афишами с зарубежных гастролей театра и старыми фотографиями, на которых можно увидеть Инну Чурикову и Николая Караченцова, которые служили в «Ленкоме».

Марк Захаров скончался в Москве 28 сентября 2019 года от двусторонней пневмонии. Он занимал пост художественного руководителя «Ленкома» с 1973 года и до самой смерти. После его ухода из жизни было принято решение не назначать нового худрука. Марк Варшавер стал директором театра с расширенными полномочиями.

Снимки из кабинета Захарова — в фотогалерее NEWS.ru.