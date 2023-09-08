В «Ленкоме» показали мемориальный кабинет Марка Захарова

В распоряжении NEWS.ru появились кадры мемориального кабинета российского режиссера Марка Захарова. Директор «Ленкома» Марк Варшавер назвал эту комнату святой святых театра, в которой живет и ощущается дух Захарова.

Это святая святых нашего театра, здесь живет и ощущается дух Марка Анатольевича, — сказал он.

Ранее стало известно о присоединении к театральной труппе «Ленкома» актрисы Татьяны Васильевой, которая заменила в спектаклях покойную Инну Чурикову. Сама Васильева отметила, что очень благодарна директору театра за предложение поработать в коллективе «Ленкома». Она примет участие в трех спектаклях, в числе которых «Женитьба» по Гоголю.

До этого Варшавер раскритиковал уход артиста России Дмитрия Певцова в Госдуму. Он назвал решение актера уволиться из театра «большой ошибкой». Варшавер признался, что сказал об этом народному артисту России в глаза. По его мнению, Певцов является хорошим актером и «должен заниматься своим делом», а быть депутатом — другая профессия.

В начале сентября состоялся сбор труппы в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. На нем присутствовали главный режиссер Анатолий Шульев, Людмила Максакова, Евгений Князев, Денис Самойлов, Лада Чуровская, Виктор Добронравов, Олег Форостенко, Юрий Шлыков и многие другие.