Возвращение в театр, госпитализация, слова о патриотизме: как живет Збруев

Актер Александр Збруев заявил о возвращении в Московский государственный театр «Ленком». Что со здоровьем Збруева, что известно о его госпитализации, как он живет?

Что Збруев сказал о возвращении в театр

В беседе с NEWS.ru Збруев подчеркнул, что точную дату его выхода на сцену определит художественный руководитель Владимир Панков.

«Я готов к этому. Там 80 человек на сцене: и народных, и просто артистов. И все играют маленькие эпизоды по 30, 25, 40 секунд. И у каждой роли есть другой исполнитель. Так положено просто в театре», — сказал актер.

В декабре Збруев рассказал, что возобновил работу после вынужденной паузы, вызванной проблемами со здоровьем, и готовится к премьере. Он задействован в новой постановке Панкова «Репетиция оркестра».

В октябре прошлого года президент «Ленкома» Марк Варшавер сообщил NEWS.ru, что Збруева выписали из больницы.

«Хочу сказать, в замечательной форме. Давайте порадуемся все вместе за этого чудного, потрясающего актера. И очень надеюсь и я, и все зрители, которые его любят, и руководство театра, что он скоро выйдет на сцену. Порадуемся давайте за него», — отметил Варшавер.

Что известно о здоровье Збруева

Александр Збруев Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Сообщения об экстренной госпитализации Збруева из-за болей в животе появились в октябре. Приехавшие врачи забрали артиста в больницу со спазмами в кишечнике. За месяц до этого актер не смог выйти на сцену в «Ленкоме» — ему стало плохо перед юбилейной постановкой «Вишневого сада», где он должен был сыграть брата Раневской. Перед выходом Збруев пожаловался на слабость и сильное головокружение. В итоге артиста заменили.

«Да, поднялось давление. В моем возрасте это бывает — ничего такого здесь нет. Сейчас я чувствую себя нормально», — сообщил тогда актер.

В октябре 2024-го СМИ писали, что Збруева госпитализировали в больницу с якобы приступами удушья. Артист опроверг распространившуюся в СМИ информацию.

«Все в порядке, не волнуйтесь, это фейк. Я дома», — сказал он.

В 2023 году также стало известно, что Збруеву потребовалась экстренная помощь врачей. Тогда актер почувствовал себя плохо дома. Уточнялось, что у него резко поднялось давление, начались боли в груди. В 2022 году артисту вовсе пришлось опровергать слухи о своей смерти.

«Я хочу успокоить всех. Спасибо всем, дорогие мои друзья, что вы подумали обо мне. <…> Я вам всем отвечаю, что я вас всех очень люблю, что я — тьфу-тьфу — жив, здоров, работаю на полную катушку в любимейшем своем театре, где о нас всегда заботится наше руководство», — рассказал Збруев.

Что Збруев говорил о патриотизме

В 2003 году Збруев в одном из интервью заявил, что не понимает значения слова «патриот».

«Я не понимаю слова „патриот“. Я не знаю, что значит „быть патриотом“. Само понятие „патриотизм“ — ложное. <...> Патриотом чего я должен быть? Страны, в которой я живу? Березки этой? Своего двора, своей улицы? Патриотом России? Но Россия так часто предавала, что у меня и любви к ней просто не осталось. Человек любит там, где ему хорошо, где его понимают, где его любят», — говорил актер.

Спустя годы Збруев прокомментировал свое давнее высказывание.

«Это смешно. Я сказал это не 20 лет назад, а даже больше. И дело в том, что я абсолютно городской житель, очень люблю Москву. Я — Арбат, арбатский житель. Родился в доме Грауэрмана, там ходила моя мать, мой отец, мои голуби, мои пацаны, друзья. Как еще я могу относиться? Конечно, я люблю Москву. И если вдруг надолго уезжаю, то очень по ней скучаю», — сказал он NEWS.ru.

