Стало известно, останутся ли российские дипломаты в Иране

Дипломатический состав и административно-технический персонал посольства России в Иране продолжают работать в штатном режиме, сообщили ТАСС в дипмиссии. Дипломаты подчеркнули, что все сотрудники находятся на своих местах и выполняют обязанности.

3 марта были эвакуированы члены семей сотрудников дипмиссии, включая детей, часть вспомогательного персонала, а также преподаватели общеобразовательной школы при посольстве. Дипломаты и административно-технический персонал остаются на местах и выполняют свои обязанности, — заявил собеседник агентства.

До этого сообщалось, что три российских дипломата и два дипломата из Азербайджана были эвакуированы из Ирана через государственный пограничный пункт пропуска «Астара». .

Ранее журналисты сообщили, что с начала военной операции США и Израиля против Ирана через границу с Азербайджаном из страны выехали 127 граждан России. Всего за период с 28 февраля по утро 3 марта республику покинули 615 человек, включая 157 азербайджанцев и 458 иностранцев.