Троих подростков арестовали за кровавую расправу Троих подростков арестовали за избиение мужчины до смерти в Челябинске

Челябинский суд арестовал троих несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет по делу об избиении мужчины до смерти, сообщил Telegram-канал ГУ МВД России по Челябинской области. Двоих фигурантов отправили за решетку, еще одному избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

В отношении двоих обвиняемых судом избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, в отношении третьего, 14-летнего обвиняемого, — в виде домашнего ареста, — уточнили в МВД.

По версии следствия, в ночь с 20 на 21 февраля 2026 года подростки в состоянии алкогольного опьянения избили 31-летнего прохожего. Пострадавший скончался в больнице от полученных травм.

Ранее сообщалось о жестокой расправе над 18-летним россиянином в Свердловской области. По предварительной информации, в расправе подозреваются молодые люди 22 и 24 лет. Нападавших объявили в розыск. Органы считают, что молодой человек мог погибнуть в результате конфликта с товарищем.

До этого в Кемерово группа подростков жестоко избила мальчика во дворе бизнес-центра на Советском проспекте. Пострадавшего несколько раз пнули в лицо. По словам родителей, у их ребенка повреждены глаз, нос и рот. Назначена медицинская экспертиза.