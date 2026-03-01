Второго возможного лидера «Махонинских» задержали в Челябинской области

ФСБ России задержала второго предполагаемого руководителя сообщества «Махонинские» (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) — Андрея Махонина — в городе Касли Челябинской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на СКР. Он является фигурантом уголовного дела по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества).

В ходе проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий следователем СК России совместно с сотрудниками регионального УФСБ России и ОБОП ГУ МВД России по Челябинской области фигурант задержан в Каслинском районе Челябинской области, — сказал собеседник агентства.

20 ноября 2025 года МВД объявило в розыск Андрея Махонина, брата Александра Махонина, находящегося под домашним арестом по делу об организации экстремистского сообщества.

14 ноября 2025 года Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры и признал объединение «Махонинские» экстремистским. Также суд постановил обратить в доход государства имущество организации на сумму около 2,5 млрд рублей.

