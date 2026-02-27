Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 09:46

Россиянина задержали за помощь ВСУ в нанесении ударов по военным объектам

В ЛНР задержали помогавшего ВСУ бить по военным объектам корректировщика

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Жителя Луганска задержали за помощь Киеву в нанесении ударов по военным объектам России, сообщили сотрудники управления ФСБ России по ЛНР. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, он передал представителям украинских спецслужб информацию о местах дислокации подразделений ВС РФ на территории республики.

УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, осуществившего собирание сведений военного характера, — сказано в сообщении.

Ранее Федеральная служба безопасности опубликовала кадры, как один из подозреваемых в подготовке теракта против высокопоставленного российского военного закладывает самодельное взрывное устройство под машину в Петербурге. На кадрах видно, что мужчина действовал в темное время суток.

До этого в Центре общественных связей ФСБ России сообщили о предотвращении теракта в отделе полиции удмуртского города Можги, где задержали 57-летнего местного жителя. По данным ведомства, задержанный ранее уже привлекался к ответственности за преступления террористической и экстремистской направленности.

ЛНР
ВСУ
ФСБ
удары
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Росатоме рассказали о важных изменениях вблизи ЗАЭС
Знаменитого украинского чемпиона по шашкам мобилизовали в мясной полк ВСУ
Зампреда «Газпром нефти» Джалябова этапировали в Москву
В Воронеже решили судьбу трех молодых людей по делу о диверсии на ж/д путях
Смоленский суд рассмотрит вопрос об аресте подозреваемого в пропаже девочки
Терапевт развеяла главный и самый опасный миф о пиве
Выяснилась причина бума нелегальных домов престарелых
Путин принял новое решение по малому бизнесу в России
Путин поручил включить сервисы мониторинга глюкозы в белые списки
Путин дал важное поручение по тепловым сетям в России
Россиянина задержали за помощь ВСУ в нанесении ударов по военным объектам
В РФ выпустили первый учебник по беспилотникам для учеников 10-11 классов
В России могут начать продавать еще один тип товаров через «Почту России»
Появились подробности о состоянии найденной девочки из Смоленска
«У меня нет времени»: Зеленский сделал неожиданное признание
«Арестовали подельника»: экс-премьер о шатком положении Зеленского
Дмитриев назвал кринжовым сарказм французских чиновников
Калюжный вернулся в армию после выхода в свет
Власти ЛНР рассказали о последствиях ночной атаки ВСУ
Россиян предупредили об отказах во въезде в одну страну ЕС даже с визой
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.