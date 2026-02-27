Россиянина задержали за помощь ВСУ в нанесении ударов по военным объектам В ЛНР задержали помогавшего ВСУ бить по военным объектам корректировщика

Жителя Луганска задержали за помощь Киеву в нанесении ударов по военным объектам России, сообщили сотрудники управления ФСБ России по ЛНР. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, он передал представителям украинских спецслужб информацию о местах дислокации подразделений ВС РФ на территории республики.

УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, осуществившего собирание сведений военного характера, — сказано в сообщении.

Ранее Федеральная служба безопасности опубликовала кадры, как один из подозреваемых в подготовке теракта против высокопоставленного российского военного закладывает самодельное взрывное устройство под машину в Петербурге. На кадрах видно, что мужчина действовал в темное время суток.

До этого в Центре общественных связей ФСБ России сообщили о предотвращении теракта в отделе полиции удмуртского города Можги, где задержали 57-летнего местного жителя. По данным ведомства, задержанный ранее уже привлекался к ответственности за преступления террористической и экстремистской направленности.