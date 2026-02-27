Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 10:49

Раскрыты новые детали дела зампреда «Газпром нефти» Джалябова

Зампред правления «Газпром нефти» Джалябов получил взятку в виде квартиры в Сочи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Заместителю председателя правления «Газпром нефти» Антону Джалябову предъявили обвинение в получении взяток, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале. Он, по версии следствия, принял взятки в виде моторной лодки и квартиры в Сочи на общую сумму почти 30 млн рублей.

Неоднократно получал незаконные вознаграждения от руководителей коммерческих организаций. Взятки в виде моторной лодки и квартиры в г. Сочи на общую сумму почти 30 млн рублей были переданы ему за заключение контрактов с ООО «Газпром инвест» на выполнение подрядных работ и общее покровительство, — рассказала она.

Тем временем стало известно, что правоохранительные органы задержали главу Бодайбинского городского поселения в Приангарье Алексея Ботвина. Официальной информации о причинах задержания нет. Возможной стало уголовное дело, которое было возбуждено после крупной коммунальной аварии.

Ранее появилась информация, что генпрокуратура России подала иск к экс-замглавы МВД Дагестана Руфату Исмаилову об изъятии имущества на 533 млн рублей. Активы бывшего полицейского многократно превышают его официальные доходы.

следствие
задержания
Газпром
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились новые данные о пропавших в Пермском крае туристах
Школьница играла на площадке и провалилась в колодец
Путин дал поручение по пособиям для многодетных
Медики спасли пациентку с паразитами в печени и легких
Почему не работает Telegram сегодня, 27 февраля: причины, полная блокировка
Криминалист назвал возможные причины похищения девочки в Смоленске
В Госдуме ответили, чем чреваты для Украины удары по Москве
Юрист ответила, как сэкономить сотни тысяч рублей при разводе
Во время ДТП в Лужском районе погибли два человека
Пользователи рассказали о самых непристойных случаях на работе
Метеоролог рассказал о погоде в Москве на 8 Марта в 2026 году
«Госуслуги» и биометрия защитят россиян от чужих долгов
Российские FPV-истребители взяли БПЛА ВСУ на таран и попали на видео
Адвокат предупредил об ответственности за клевету в домовом чате
Мать придавленного танком школьника раскрыла детали
Украл, но не насиловал: кто похитил девятилетнюю девочку в Смоленске
Задержан зампред «Газпром нефти» Джалябов: что известно, причины
Врачи нашли неожиданный способ бросить пить
Жена президента США впервые в истории возглавит СБ ООН
Афганистан нанес удары по целям в Пакистане
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.