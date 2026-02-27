Раскрыты новые детали дела зампреда «Газпром нефти» Джалябова

Заместителю председателя правления «Газпром нефти» Антону Джалябову предъявили обвинение в получении взяток, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале. Он, по версии следствия, принял взятки в виде моторной лодки и квартиры в Сочи на общую сумму почти 30 млн рублей.

Неоднократно получал незаконные вознаграждения от руководителей коммерческих организаций. Взятки в виде моторной лодки и квартиры в г. Сочи на общую сумму почти 30 млн рублей были переданы ему за заключение контрактов с ООО «Газпром инвест» на выполнение подрядных работ и общее покровительство, — рассказала она.

Тем временем стало известно, что правоохранительные органы задержали главу Бодайбинского городского поселения в Приангарье Алексея Ботвина. Официальной информации о причинах задержания нет. Возможной стало уголовное дело, которое было возбуждено после крупной коммунальной аварии.

Ранее появилась информация, что генпрокуратура России подала иск к экс-замглавы МВД Дагестана Руфату Исмаилову об изъятии имущества на 533 млн рублей. Активы бывшего полицейского многократно превышают его официальные доходы.