Диетолог предупредила о неожиданной опасности колы без сахара

Злоупотребление колой без сахара чревато когнитивными нарушениями, заявила «Газете.Ru» эндокринолог Юлия Атаманова. Она отметила, что добавляемый в напиток популярный сахарозаменитель аспартам может негативно влиять на память и вербальную беглость. Такой риск появляется, если пить 300 мл колы ежедневно.

Есть исследование от октября 2025 года на людях, в котором участники выпивали ежедневно всего лишь 300 мл напитка с сахарозаменителями. В этом исследовании потребление аспартама, сахарина, ацесульфама К, эритритола, сорбитола и ксилита было связано с более быстрым снижением когнитивных функций, особенно памяти и вербальной беглости, — предупредила Атаманова.

Эксперт призвала отказаться от ежедневного употребления колы без сахара. По ее словам, любителям этого напитка лучше ограничиться одним или двумя стаканами по 300 мл в неделю.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что переизбыток витамина А в организме грозит выпадением волос. Специалист подчеркнула, что большое содержание витамина D тем временем может вызвать нарушения в работе сердечной мышцы.