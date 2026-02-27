Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 11:50

Диетолог предупредила о неожиданной опасности колы без сахара

Врач Атаманова: злоупотребление колой без сахара опасно когнитивными нарушениями

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Злоупотребление колой без сахара чревато когнитивными нарушениями, заявила «Газете.Ru» эндокринолог Юлия Атаманова. Она отметила, что добавляемый в напиток популярный сахарозаменитель аспартам может негативно влиять на память и вербальную беглость. Такой риск появляется, если пить 300 мл колы ежедневно.

Есть исследование от октября 2025 года на людях, в котором участники выпивали ежедневно всего лишь 300 мл напитка с сахарозаменителями. В этом исследовании потребление аспартама, сахарина, ацесульфама К, эритритола, сорбитола и ксилита было связано с более быстрым снижением когнитивных функций, особенно памяти и вербальной беглости, — предупредила Атаманова.

Эксперт призвала отказаться от ежедневного употребления колы без сахара. По ее словам, любителям этого напитка лучше ограничиться одним или двумя стаканами по 300 мл в неделю.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что переизбыток витамина А в организме грозит выпадением волос. Специалист подчеркнула, что большое содержание витамина D тем временем может вызвать нарушения в работе сердечной мышцы.

Читайте также
Фруктово-тыквенный смузи — витаминный заряд в каждом глотке! Густой, нежный, полезный. Рецепт идеального завтрака
Общество
Фруктово-тыквенный смузи — витаминный заряд в каждом глотке! Густой, нежный, полезный. Рецепт идеального завтрака
Яблочно-карамельный латте — десерт, который можно пить! Эспрессо, пюре и нежная молочная пенка. Согревает, бодрит и заменяет пирожное
Общество
Яблочно-карамельный латте — десерт, который можно пить! Эспрессо, пюре и нежная молочная пенка. Согревает, бодрит и заменяет пирожное
Врачи нашли неожиданный способ бросить пить
Здоровье/красота
Врачи нашли неожиданный способ бросить пить
Терапевт рассказала о неочевидной весенней опасности
Здоровье/красота
Терапевт рассказала о неочевидной весенней опасности
Врач рассказала, какие факторы влияют на заражение ОРВИ
Здоровье/красота
Врач рассказала, какие факторы влияют на заражение ОРВИ
напитки
здоровье
врачи
диетологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков ответил на вопрос о дате новых переговоров по Украине
Песков объяснил, как Путин получает данные о зарубежных контактах
Шантаж за оральные ласки: петербуржца изнасиловали на камеру
В Кремле заявили о подготовке встречи Путина с премьером Пакистана
В российском регионе впервые объявили ракетную опасность
Сотрудница полиции в Чите спасла пенсионерку от мошенников
Кудрявцева высмеяла Хиллари Клинтон за слова о муже и Эпштейне
Песков назвал страны ЕС, выступившие против изъятия активов РФ
В России пожаловались на сбои в работе сайта Роскомнадзора
В Кремле выразили надежду на деэскалацию между Афганистаном и Пакистаном
Медведчук обвинил Telegram в сотрудничестве с СБУ
«Существенных изменений нет»: Песков о позиции Киева по переговорам
Россия предупредила Турцию о готовящейся украинской диверсии
Захарова уличила Хиллари Клинтон во лжи об Эпштейне
Кремль указал на попытки легализовать «воровство» активов РФ
Названо число солдат ВСУ, плененных бойцами «Запада» за неделю
Кремль внимательно наблюдает за ситуацией на границе Афганистана
Россиянка зарегистрировала в своей квартире свыше 430 мигрантов
Киев уличили в подготовке диверсий сразу на двух крупных газопроводах
В Румынии подпрыгнули от испуга: удары по Украине 27 февраля
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.