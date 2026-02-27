Яблочно-карамельный латте — десерт, который можно пить! Эспрессо, пюре и нежная молочная пенка. Согревает, бодрит и заменяет пирожное

Зимняя Олимпиада — 2026
Иногда хочется сладкого, но пирожное кажется слишком тяжелым. Этот яблочно-карамельный латте — идеальный компромисс. В нем есть все, что мы любим в десертах: сладость, пряность, нежность, насыщенность. Но при этом он остается легким, согревающим и даже бодрящим благодаря кофе. Одна чашка заменяет и пирожное, и послеобеденный кофе.

Одно среднее яблоко очищаю от кожуры и семян, нарезаю мелкими кубиками. Выкладываю в небольшую сковороду или сотейник, добавляю 1 столовую ложку воды, чайную ложку корицы и щепотку мускатного ореха. Тушу на среднем огне 5–7 минут до полной мягкости яблок, периодически помешивая. Разминаю яблоки вилкой или пробиваю блендером до состояния однородного пюре. На дно высокой чашки для латте выкладываю 2 столовые ложки яблочного пюре и 1-2 столовые ложки карамельного сиропа (количество можно регулировать по вкусу). Свежесваренный эспрессо (50 мл) вливаю в чашку, аккуратно перемешивая с яблочной основой. 150 мл молока нагреваю до 60–70 °C (не кипячу) и вспениваю капучинатором до образования густой нежной пенки. Аккуратно вливаю молоко в чашку, стараясь сохранить пенку сверху. Украшаю напиток оставшейся пенкой, поливаю тонкой струйкой карамельного сиропа и посыпаю щепоткой корицы. Подаю сразу, пока напиток горячий и ароматный.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

Хрустящие «хворостинки» за 10 минут — перекус без маргарина и лишних добавок
Домашние сырники — нежнее, чем в детском саду: готовим за 20 минут
Постные напитки: от узвара до смузи — что пить, когда молоко под запретом?
Одна чашка может изменить все: правда о пользе и вреде кофе
еда
рецепты
напитки
кофе
десерты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

