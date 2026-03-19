19 марта 2026 в 11:28

Кофе по-новому: добавляем сливочное масло и получаем заряд бодрости на весь день

Кофе со сливочным маслом и молоком набирает популярность как напиток, который дарит заряд бодрости на несколько часов.

Смысл добавления масла в том, что жиры замедляют всасывание кофеина, обеспечивая плавный и продолжительный прилив энергии без резких скачков и последующего спада. Кроме того, масло делает кофе невероятно нежным, бархатистым и сытным, напоминая по текстуре латте, но с более насыщенным сливочным вкусом.

Для приготовления вам понадобится: 200 мл свежесваренного черного кофе, 1 ст. л. сливочного масла (82,5% жирности, несоленого), 2 ст. л. молока или сливок.

Рецепт: сварите кофе любым удобным способом. В горячий кофе добавьте сливочное масло и молоко. Взбейте все ингредиенты венчиком или блендером до пены и растворения масла. Напиток должен стать однородным, с красивой пенкой на поверхности. Перелейте в чашку и наслаждайтесь. Этот кофе по-новому особенно хорош утром, добавляем сливочное масло и получаем заряд бодрости на весь день.

Дарья Иванова
