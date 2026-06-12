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12 июня 2026 в 15:11

Добавил аптечное средство в горячий шоколад — простой трюк для вкуснейшего напитка

Фото: D-NEWS.ru
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Мята и шоколад — классика, но один неверный шаг, и ты испортишь все. Забудь про настаивание молока на листьях. Я покажу, как сделать идеальный баланс за 15 минут.

Ингредиенты

Молоко — 125 мл, вода — 125 мл, темный шоколад (70–85%) — 80 г, коричневый сахар — 4 ч. л., ванильный экстракт — 0,25 г, мятный экстракт — 0,25 ч. л., соль — щепотка, свежая мята — для украшения.

Как готовлю

Сначала натираю горький шоколад на мелкой терке. Откладываю пару ложек стружки для украшения. В ковшик лью молоко и воду, бросаю сахар и щепотку соли. Довожу до кипения на среднем огне, сразу убавляю до минимума.

Добавляю мятную и ванильную настойки, а затем — всю шоколадную стружку. Активно мешаю венчиком, пока масса не станет блестящей и однородной. Это занимает не больше двух минут.

Снимаю с огня, пробую и, если надо, добавляю еще пару капель мяты — буквально по капле, чтобы не переборщить. Разливаю по чашкам, посыпаю отложенным шоколадом и кладу сверху листочек свежей мяты. Пьем сразу, пока горячий.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Честно, я скептически отнесся к идее добавлять аптечный мятный экстракт, но результат меня просто сразил. Шоколад получился густым, бархатистым, с холодящей мятной ноткой — никакой горечи от листьев.

Проверено редакцией
Общество
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шоколад
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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