Что приготовить из первых лесных грибов в июне: 3 лучших рецепта

В июне в лесу уже не пусто. Появляются лисички, подберезовики, маслята, а в теплые годы — и первые белые грибы. Не упустите момент! Такие грибы не сравнить с магазинными: они пахнут лесом, травой и осенним дождем. Но и возни с ними больше: их нужно перебрать, очистить, отварить. Рассказываем, что делать с лесными грибами, как не отравиться и что из них приготовить.

Какие грибы собирать в июне

Главное правило грибников — «не уверен — не бери». Если есть хоть малейшие сомнения, гриб лучше выбросить. Второе правило — термическая обработка. Большинство лесных грибов требуют обязательного отваривания.

Первый урожай обычно не слишком обильный, но самый душистый. Грибы только начинают расти, они мелкие, плотные, червивых среди них почти нет. Их не хочется пускать на засолку или маринование — жалко. Лучшее, что можно сделать, — пожарить или сварить суп, чтобы насладиться свежим лесным ароматом.

Так какие грибы собирают в июне?

Лисички — самые беспроблемные: их не точат черви, они не разваливаются при варке. Растут семейками.

Подберезовики и подосиновики появляются одними из первых. Быстро темнеют на срезе, но это не страшно.

Маслята любят молодые сосняки. Со шляпки нужно снимать скользкую пленку.

Белых грибов в июне мало.

Шампиньоны лесные встречаются на полянах и опушках.

Какие грибы собирать в июне Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как подготовить лесные грибы к готовке

Сразу после сбора переберите грибы. Выбросьте старые, дряблые и подозрительные. Червивые можно вырезать или замочить в соленой воде на час — черви выползут. Грибы тщательно промойте.

У маслят снимите пленку со шляпки, иначе они будут горчить. Лисички достаточно хорошо промыть щеткой.

Грибы обязательно отваривают, особенно если планируете их жарить. Опустите их в кипящую подсоленную воду, варите после закипания 15–20 минут (для опят и строчков — 30–40 минут). Воду слейте. Многие варят грибы дважды: после первой варки воду сливают, заливают свежей и варят еще 15 минут.

Подберезовики, подосиновики и некоторые другие грибы темнеют на срезе. Чтобы они не потемнели, можно замочить их в подкисленной воде (1 ч. л. лимонной кислоты или уксуса на 1 литр воды).

Чем полезны лесные грибы

Грибы — это белок (хотя и тяжеловатый для пищеварения), витамины группы В, D, калий, фосфор, селен и антиоксиданты. Они укрепляют иммунитет, полезны для нервной системы и сердца. Но есть и противопоказания: их не рекомендуют детям до семи лет, людям с заболеваниями ЖКТ, печени и подагрой.

Далее поделимся несколькими рецептами блюд из первых грибов.

Рецепт № 1. Жареные лесные грибы с молодой картошкой и луком

Возьмите 400–500 г свежих июньских грибов (подойдут лисички), тщательно очистите от песка и хвои, промойте в нескольких водах и нарежьте средними кусочками. На большой сковороде разогрейте 3 ст. л. растительного масла, выложите грибы и жарьте на среднем огне 8–10 минут, пока не уйдет лишняя влага. Добавьте 1–2 мелко нарезанные луковицы и продолжайте жарить еще 4–5 минут до золотистости. Затем положите 5–6 небольших молодых картофелин, нарезанных тонкими ломтиками или брусочками, посолите, добавьте щепотку черного перца и немного свежей зелени. Накройте крышкой и томите на небольшом огне 12–15 минут, пока картошка не станет мягкой, но с легким хрустом. В конце посыпьте рубленым укропом.

Совет: не мойте грибы слишком долго — просто быстро ополосните, чтобы сохранить вкус.

Как подготовить лесные грибы к готовке Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рецепт № 2. Легкий грибной суп из первых июньских грибов

Подготовьте 350–400 г грибов, очистите и нарежьте. В кастрюле на 2 ст. л. масла спассеруйте 1 луковицу и 1 небольшую морковь, натертую на терке. Добавьте грибы и обжарьте вместе 7–8 минут. Залейте 1,5 л горячей воды или легкого куриного бульона, доведите до кипения. Положите 2–3 средние картофелины кубиками, 1 ч. л. соли, лавровый лист и варите 15–18 минут до мягкости картошки. В самом конце добавьте 2 измельченных зубчика чеснока и большой пучок свежей зелени (укроп и зеленый лук). Снимите с огня и дайте настояться под крышкой 10 минут.

Совет: если грибы немного горчат, предварительно отварите их 5–7 минут в подсоленной воде и слейте отвар.

Рецепт № 3. Лесные грибы в сметане — нежное тушеное блюдо

Очистите и нарежьте 500 г грибов. На сковороде разогрейте 2 ст. л. масла, обжарьте грибы 10 минут до испарения жидкости. Добавьте 1 крупную луковицу полукольцами и готовьте еще 5 минут. Влейте 150–180 г густой сметаны 15–20%, посолите, добавьте щепотку черного перца и 0,5 ч. л. сушеного тимьяна или свежей зелени. Накройте крышкой и тушите на маленьком огне 8–10 минут, периодически помешивая. В конце можно добавить 1 зубчик чеснока через пресс для аромата.

Совет: сметану добавляйте только в конце и не кипятите сильно, чтобы она не свернулась.

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