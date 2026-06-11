Когда окрошка надоела: 3 рецепта простых холодных супов из разных стран

Когда температура за окном зашкаливает, горячие первые блюда отходят на второй план. На помощь приходят холодные супы из разных уголков мира — они освежают, насыщают и дарят ощущение легкости. Сегодня делюсь тремя проверенными рецептами, которые особенно хороши в летний зной: яркий испанский гаспачо из свежих овощей, нежный болгарский таратор на йогурте и изысканный французский вишисуаз из лука-порея и картофеля. Готовятся быстро, плита не понадобится!

Рецепт № 1. Испанский гаспачо — классика Андалусии

Возьмите 1 кг спелых красных помидоров, 2 средних огурца, 1 большой болгарский перец красного цвета, 1 небольшую красную луковицу и 2 зубчика чеснока. Все овощи нарежьте крупными кусками и отправьте в блендер. Добавьте 2 ст. л. оливкового масла, 2 ст. л. красного винного уксуса, 1 ч. л. соли, 0,5 ч. л. черного перца и щепотку сахара. Взбейте до гладкой однородной массы. Если суп получился слишком густым, влейте 100–150 мл холодной воды и еще раз пробейте. Готовый гаспачо процедите через сито для большей нежности и уберите в холодильник минимум на 1–2 часа. Перед подачей посыпьте мелко нарезанным свежим огурцом, болгарским перцем и зеленым луком.

Гаспачо получается ярко-красным, освежающим — идеально с хрустящими гренками.

Совет: используйте только очень спелые и ароматные помидоры — от них зависит весь вкус супа.

Рецепт № 2. Болгарский таратор — легкий йогуртовый суп

Натрите на крупной терке 3–4 крупных свежих огурца, слегка отожмите лишний сок. В большой миске смешайте 500 г натурального густого йогурта или мацони с 300 мл холодной минеральной воды без газа. Добавьте огурцы, 2–3 измельченных зубчика чеснока, 2 ст. л. оливкового масла, 1 ч. л. соли, сок половины лимона и большой пучок мелко рубленного укропа. Хорошо перемешайте, попробуйте на вкус и при необходимости добавьте еще воды для нужной консистенции. Уберите таратор в холодильник на 30–40 минут. При подаче посыпьте 30–40 г измельченных грецких орехов.

Таратор выходит очень нежным, с приятной кислинкой. А огурцы будут хрустеть!

Совет: не отжимайте огурцы насухо — немного сока сделает суп более ароматным и насыщенным.

Что приготовить в жару? Холодные супы Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рецепт № 3. Французский вишисуаз — кремовый суп из лука

Отварите 400 г картофеля до мягкости и остудите. Мелко нарежьте белую часть 3–4 стеблей лука-порея и спассеруйте в 2 ст. л. сливочного масла до мягкости (не зажаривая). Смешайте в блендере отварной картофель, пассерованный порей, 400 мл холодного куриного или овощного бульона, 200 мл жирных сливок 20%, 1 ч. л. соли и щепотку белого перца. Взбейте до кремовой текстуры. Если суп слишком густой, добавьте еще немного холодного бульона. Обязательно охладите в холодильнике 1–2 часа. Перед подачей посыпьте рубленым шнитт-луком или укропом.

Вишисуаз выходит бархатистым и очень нежным — настоящая французская классика для летнего меню.

Совет: чем лучше охладите суп, тем ярче раскроется его кремовый вкус и аромат.

Советы, как приготовить идеальные холодные супы, когда окрошка надоела

Все продукты для холодных супов лучше заранее охладить в холодильнике — тогда вкус будет более гармоничным. Консистенцию регулируйте бульоном, водой или йогуртом по своему вкусу: кому-то нравится погуще, кому-то — как напиток. Не жалейте свежей зелени и качественного оливкового масла — они задают основной характер блюда.

Как разнообразить рецепты?

Гаспачо можно сделать острее, добавив немного перца чили, таратор — сдобрить чесноком по настроению, а вишисуаз — украсить креветками или крабовым мясом для праздничного варианта.

Такие супы отлично хранятся в холодильнике до суток и становятся только вкуснее. Подавайте их хорошо охлажденными, можно даже с кубиком льда для особой свежести.

Лето — лучшее время экспериментировать с холодными супами разных стран и радовать себя и близких легкими, полезными и очень вкусными блюдами. Приятного аппетита и прохладного лета!

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