3 лучших рецепта окрошки на любой вкус: на кефире, квасе и минералке

Рецепты окрошки на квасе и кефире
Когда за окном жарко, есть совсем не хочется. Разве что окрошку. Холодный суп спасает и в зной, и после шашлыка, и когда просто лень включать плиту. Собрали три проверенных рецепта, чтобы не спорить, что лучше: классические версии окрошки на квасе и кефире, а также самый легкий вариант на минералке.

Как правильно готовить окрошку? Важный нюанс!

Главное правило любой окрошки: все ингредиенты следует нарезать мелкими кубиками примерно одного размера. Картошку и яйца советуем полностью остудить перед нарезкой — даже чуть теплые будут крошиться. Зелень не жалейте: чем ее больше, тем вкуснее блюдо.

Общая овощная основа для всех трех вариантов

Для любой окрошки сначала подготовьте базу. На 2–2,5 литра жидкости вам понадобится:

  • картошка (лучше молодая) — 4–5 шт., вареные яйца — 4–5 шт., свежие огурцы — 3–4 шт., редиска — 8–10 шт., зеленый лук — большой пучок, укроп — пучок, соль.

Как приготовить основу?

Картофель отварите в мундире, остудите, очистите, нарежьте мелкими кубиками. Яйца сварите вкрутую, остудите, мелко порубите. Огурцы и редиску нарежьте такими же мелкими кубиками. Зеленый лук и укроп мелко порубите. В большой миске смешайте все. Основа готова. Дальше — три варианта заправки.

Окрошка № 1: классическая на квасе

Традиционный вариант. Квас нужен специальный — окрошечный, не слишком сладкий. Бочковой лучше покупного.

  • Список продуктов: овощная основа по рецепту выше, квас — 2 л, сметана — для подачи, горчица — 1 ч. ложка, соль.

Разложите овощную смесь по тарелкам. Добавьте в каждую ложку горчицы, залейте все холодным квасом. Посолите, положите ложку сметаны, посыпьте свежей зеленью. Готово!

  • Совет: если квас кажется пресным, добавьте в него сок половинки лимона.

Окрошка № 2: нежная на кефире

Вариант для тех, кто не любит версию с квасом. Кефир делает суп более нежным.

  • Список продуктов: овощная основа, кефир 1–2,5% — 750 мл, сметана — 3–4 ст. ложки, горчица — 1 ч. ложка, лимонный сок — 1 ст. ложка, соль.

В большой кастрюле смешайте кефир, сметану, горчицу, лимонный сок и соль. Залейте этой смесью овощную основу. Перемешайте. Уберите в холодильник на 15–20 минут. За это время окрошка настоится и станет еще вкуснее.

  • Совет: если кефир слишком густой, разбавьте его минеральной водой (лучше газированной) или даже холодным овощным отваром.

Окрошка № 3: самая легкая — на минералке с лимоном

Для тех, кто считает калории или не любит кисломолочные заправки. Самый диетический вариант любимого холодного супа!

Список продуктов: овощная основа, минералка газированная — 1,5 л, сметана (по желанию) — 2 ст. ложки, лимон — 1 шт., соль, перец.

В кастрюлю с овощной основой выжмите сок лимона. Залейте холодной минералкой. Посолите, поперчите. Перемешайте. Подавайте со сметаной или без — по желанию.

  • Совет: к этой окрошке особенно хороша редька — добавьте ее в овощную основу, чтобы было поострее.

Советы для всех окрошек

  • Все ингредиенты должны быть холодными, но не ледяными — так вкус раскрывается лучше.

  • Картошку и яйца нарезайте в последнюю очередь, когда все остальное уже готово.

  • Солите аккуратно и лучше уже в тарелке — жидкость может быть уже соленой.

  • Сметана и горчица не обязательны, но с ними вкуснее!

Что добавить для разнообразия

  • В окрошку на квасе можно добавить редьку (натереть на мелкой терке), отварную говядину, хрен.

  • В окрошку на кефире можно добавить измельченный чеснок, мелко рубленный болгарский перец, редис.

  • В окрошку на минералке можно добавить креветки, авокадо, мяту.

Анастасия Фомина
