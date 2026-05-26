Запеканка «Сливочная мечта»: 3 яйца, творог и сметана — пальчики оближешь, а готовится без хлопот

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит лёгкие и полезные десерты. Никакой возни — просто смешал творог с яйцами и сметаной, добавил ваниль и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: нежная, воздушная запеканка с кремовой текстурой, которая тает во рту. Она намного нежнее классического чизкейка и полезнее сметанника. Идеальна к чаю, кофе или как лёгкий десерт.

Для приготовления вам понадобится: 500 г творога (5–9%), 3 яйца, 200 г сметаны, 100 г сахара, 1 ч. ложка ванильного сахара, щепотка соли.

Творог пробейте блендером до однородной массы. Отдельно взбейте яйца с сахаром, ванильным сахаром и солью до пышности. Соедините творог и яичную смесь, добавьте сметану, перемешайте. Выложите массу в смазанную маслом форму. Выпекайте при 170 °C 35–40 минут до золотистой корочки. Дайте запеканке остыть в форме, затем переложите на блюдо.

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже приготовила эту запеканку. Удивило то, что она получилась очень нежной и воздушной, совсем не похожей на обычный творог. Запеканка не осела и отлично держала форму. Даже без муки и манки она была достаточно плотной. Кстати, вместо сметаны можно взять греческий йогурт — вкус станет легче. Рецепт — настоящая находка для полезного завтрака!