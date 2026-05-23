Творожная запеканка «Суфлейная» без муки и манки: нежная, воздушная и очень вкусная — рецепт для ПП-сладкоежек

Это гениально простой рецепт полезного десерта для тех, кто любит творожную выпечку, но следит за фигурой. Никакой возни — просто смешал, выложил в форму и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: нежная, воздушная запеканка с кремовой текстурой, которая буквально тает во рту. Без муки и манки она получается легкой и полезной, но при этом очень сытной. Идеальна для завтрака, полдника или как десерт к чаю.

Для приготовления вам понадобится: 500 г творога (5–9%), 3 яйца, 100 г сахара, 100 мл сметаны, щепотка ванилина и соли.

Творог пробейте блендером до однородной кремовой массы. Отдельно взбейте яйца с сахаром до пышности. Соедините творог, яйца, сметану, ванилин и соль. Перемешайте до однородности. Выложите массу в смазанную маслом форму. Выпекайте при 180 °C 35–40 минут до золотистой корочки. Дайте запеканке остыть в форме, затем переложите на блюдо. Подавайте со сметаной, ягодами или медом.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эту творожную запеканку. Удивило то, что без муки и манки она отлично держала форму и не развалилась. Запеканка получилась очень нежной, воздушной, с кремовой текстурой. Даже дети, которые не любят творог, ели с удовольствием. Кстати, вместо сметаны можно взять йогурт — вкус станет легче. Рецепт — настоящая находка для полезного завтрака!