Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 мая 2026 в 09:00

Попробовала раз, теперь меня не остановить: ленивый сырник с яблоками к чаю

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Ленивый сырник с яблоками — это нежный, сочный и быстрый завтрак или десерт к чаю. Вместо лепки отдельных сырников — одна большая творожная лепешка с кусочками фруктов, обжаренная до золотистой корочки.

Для приготовления понадобится: 300 г творога, 1 яйцо, 2 яблока, 4 ст. л. муки, 2 ст. л. сахара, щепотка соли, ванилин, растительное масло.

Рецепт: яблоки очистите, нарежьте мелкими кубиками. Творог разомните вилкой, добавьте яйцо, муку, сахар, соль и ванилин, перемешайте. Добавьте яблоки, еще раз перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом.

Выложите творожную массу, разровняйте в лепешку. Жарьте на среднем огне 5–7 минут до румяной корочки. Аккуратно переверните и жарьте с другой стороны еще 5 минут. Подавайте теплой, можно со сметаной или медом. Попробуйте — и будете готовить постоянно.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела попробовать приготовить ленивый сырник. Она обратила внимание, что яблоки лучше нарезать как можно мельче, так они не выделяют много сока при жарке и не нарушают структуру сырника.

Ранее стало известно, как из творога, муки, яиц и яблок приготовить домашние пирожки.

Проверено редакцией
Читайте также
Синоптик спрогнозировал «съеживание» русской зимы через пять лет
Общество
Синоптик спрогнозировал «съеживание» русской зимы через пять лет
«Отец» ЕГЭ отправил школьников к репетиторам для высоких баллов
Общество
«Отец» ЕГЭ отправил школьников к репетиторам для высоких баллов
Как драники, только проще: 4 быстрых рецепта белорусских колдунов
Семья и жизнь
Как драники, только проще: 4 быстрых рецепта белорусских колдунов
Рецепт от греческого повара. Пирог-улитка со шпинатом и сыром: хрустящий, слоистый и очень вкусный — хватит на 2–3 дня
Общество
Рецепт от греческого повара. Пирог-улитка со шпинатом и сыром: хрустящий, слоистый и очень вкусный — хватит на 2–3 дня
Научил армянский пекарь! Мацони, яйцо и сыр — через 8 минут хрустящие лепешки на завтрак
Общество
Научил армянский пекарь! Мацони, яйцо и сыр — через 8 минут хрустящие лепешки на завтрак
Общество
рецепты
завтраки
творог
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Агент Киева планировал взорвать объект энергетики на Кубани
В Финляндии ответили на новую угрозу от Зеленского
Американский миллионер отдал подругу на эксперименты по омоложению
В Госдуме жестко отреагировали на удар ВСУ по общежитию в ЛНР
Синоптик предупредил москвичей о надвигающемся смерче
«Прицельно и с наслаждением»: Захарова высказалась об атаке на Старобельск
Стало известно, сколько человек находятся под завалами в Старобельске
Санду раскрыла, кто в Молдавии продвигает идею объединения с Румынией
Республиканцы отозвали резолюцию о завершении операции в Иране
Стало известно об экстренных перекрытиях на западе и юге МКАД
В Совбезе России заявили об отражении атаки исламистов в Мали
Появились новые детали удара ВСУ по общежитию с детьми в ЛНР
Пашинян заговорил о будущем цен на российский газ
Пасечник заявил о первых спасенных из-под завалов в Старобельске
«Загнанные крысы»: в МИД ответили на удар ВСУ по колледжу в ЛНР
В общежитии находились 86 человек в момент удара ВСУ по Старобельску
Дачникам рассказали о штрафах за продажу своего картофеля
Мошенники стали использовать кондиционеры для обмана россиян
«Предсказал Майдан и коронавирус»: друг Жириновского о его пророческом даре
В России могут в 10 раз увеличить один вид штрафов
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.