Попробовала раз, теперь меня не остановить: ленивый сырник с яблоками к чаю

Попробовала раз, теперь меня не остановить: ленивый сырник с яблоками к чаю

Ленивый сырник с яблоками — это нежный, сочный и быстрый завтрак или десерт к чаю. Вместо лепки отдельных сырников — одна большая творожная лепешка с кусочками фруктов, обжаренная до золотистой корочки.

Для приготовления понадобится: 300 г творога, 1 яйцо, 2 яблока, 4 ст. л. муки, 2 ст. л. сахара, щепотка соли, ванилин, растительное масло.

Рецепт: яблоки очистите, нарежьте мелкими кубиками. Творог разомните вилкой, добавьте яйцо, муку, сахар, соль и ванилин, перемешайте. Добавьте яблоки, еще раз перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом.

Выложите творожную массу, разровняйте в лепешку. Жарьте на среднем огне 5–7 минут до румяной корочки. Аккуратно переверните и жарьте с другой стороны еще 5 минут. Подавайте теплой, можно со сметаной или медом. Попробуйте — и будете готовить постоянно.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела попробовать приготовить ленивый сырник. Она обратила внимание, что яблоки лучше нарезать как можно мельче, так они не выделяют много сока при жарке и не нарушают структуру сырника.

Ранее стало известно, как из творога, муки, яиц и яблок приготовить домашние пирожки.