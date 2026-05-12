Тесто из творога, муки и яиц, начинка — из яблок: домашние пирожки не сложнее сырников

Пирожки с яблоком из творожного теста — это десерт, который готовится не сложнее сырников, а получается нежным и ароматным.

Мягкое творожное тесто и сочная яблочная начинка создают идеальное сочетание. Пирожки запекаются в духовке, а не жарятся, что делает их менее вредными.

Вам понадобится: 250 г творога, 2 яйца, 200 г муки, 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли. Для начинки: 2 яблока, 2 ст. л. сахара.

Рецепт: творог разомните вилкой, добавьте яйца, сахар, соль, муку и разрыхлитель, замесите тесто. Яблоки очистите, нарежьте мелкими кубиками, потушите на сковороде с сахаром 5 минут. Тесто раскатайте, вырежьте кружочки.

На половину кружочка выложите начинку, накройте второй половинкой, как сочни. Выложите на противень, застеленный пергаментом. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до золотистого цвета.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова попробовала приготовить творожные пирожки с яблоком по указанному рецепту и выделила для себя, что с добавлением корицы в начинку они получились еще более вкусными, а аромат во время выпекания стоял на весь дом.

