Главреда «Дождя» приговорили к восьми годам колонии

Головинский суд Москвы приговорил главного редактора телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Тихона Дзядко (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) к восьми годам колонии, передает ТАСС. Журналист был признан виновным в распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ и неисполнении обязанностей иностранного агента.

Назначить Дзядко наказание в виде восьми лет лишения свободы со штрафом 250 тыс. рублей. Назначенное наказание считать заочным. Срок исчисления наказания начинается с момента его экстрадиции в РФ или задержания его на территории другого государства, — огласил решение судья.

Ранее Федеральная налоговая служба оштрафовала блогера Илью Варламова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на 13 млн рублей за неуплату налогов и заблокировала его счета. Telegram-канал Baza утверждает, что блогер пытается оспорить решение через суд.

До этого стало известно, что рэпер Face (настоящее имя — Иван Дремин, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) лишился всего имущества в России. Об этом заявил отец артиста, давая показания в суде Уфы. Сам исполнитель уехал жить в Европу в 2022 году.