12 мая 2026 в 09:53

Главреда «Дождя» приговорили к восьми годам колонии

Главреда «Дождя» Дзядко заочно приговорили к восьми годам колонии

Тихон Дзядко Тихон Дзядко Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Головинский суд Москвы приговорил главного редактора телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Тихона Дзядко (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) к восьми годам колонии, передает ТАСС. Журналист был признан виновным в распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ и неисполнении обязанностей иностранного агента.

Назначить Дзядко наказание в виде восьми лет лишения свободы со штрафом 250 тыс. рублей. Назначенное наказание считать заочным. Срок исчисления наказания начинается с момента его экстрадиции в РФ или задержания его на территории другого государства, — огласил решение судья.

Ранее Федеральная налоговая служба оштрафовала блогера Илью Варламова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на 13 млн рублей за неуплату налогов и заблокировала его счета. Telegram-канал Baza утверждает, что блогер пытается оспорить решение через суд.

До этого стало известно, что рэпер Face (настоящее имя — Иван Дремин, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) лишился всего имущества в России. Об этом заявил отец артиста, давая показания в суде Уфы. Сам исполнитель уехал жить в Европу в 2022 году.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

