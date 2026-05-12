«Это потеря»: звезда «Ворониных» о смерти заслуженного артиста Александрова

Заслуженный артист России Вадим Александров, который умер на 88-м году жизни, был замечательным человеком и достойным актером, заявил NEWS.ru звезда сериала «Воронины» Станислав Дужников. По его словам, коллега представлял так называемую старую актерскую школу и бережно чтил ее традиции.

Вадим Александров был чудесным, просто замечательным человеком и артистом. Очень удобно и приятно было работать с ним на площадке. Он был представителем старой актерской школы. Александров достойно нес ее традиции в сегодняшнее современное искусство. Очень жаль, [что он скончался], это потеря. Светлая память, и мои соболезнования родственникам, — высказался Дужников.

Ранее сообщалось, что Александров скончался 8 мая. Заслуженный артист России, окончивший училище имени Щепкина, посвятил сцене десятилетия, работая в Центральном детском театре и Театре-студии Олега Табакова. Зрители навсегда запомнили его по ролям в классических советских картинах, таких как «Усатый нянь», «Тот самый Мюнхгаузен» и «Кин-дза-дза!».

Киноактриса Наталия Белохвостикова ранее сообщила, что умер актер Алексей Наумов, наиболее известный по сериалу «Следствие ведут ЗнаТоКи» и фильму «Бег». Артист скончался на 66-м году жизни.