Скончался актер из «Папиных дочек» и «Каменской»

11 мая 2026 в 19:39

Актер «Папиных дочек» и «Каменской» Александров умер в возрасте 87 лет

Вадим Александров Вадим Александров Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Актер театра и кино Вадим Александров скончался 8 мая, сообщает издание The Voice Mag. Звезде сцены было 87 лет. Заслуженный артист России, окончивший училище имени Щепкина, посвятил сцене десятилетия, работая в Центральном детском театре и Театре-студии Олега Табакова.

Зрители навсегда запомнили его по ролям в классических советских картинах, таких как «Усатый нянь», «Тот самый Мюнхгаузен» и «Кин-дза-дза!». В более поздние годы он стал востребованным актером популярных сериалов, среди которых «Папины дочки», «Каменская» и «Моя прекрасная няня». Всего творческое наследие мастера насчитывает 147 проектов, оставивших значимый след в истории отечественного кинематографа.

Ранее стало известно о смерти английского актера Майкла Пеннингтона, наиболее известного по роли офицера Моффа Тиаана Джерджеррода в фильме «Возвращение Джедая». Он скончался в возрасте 82 лет. Пеннингтон также исполнил роль Лаэрта в оскароносном фильме «Гамлет» 1969 года и снимался в картинах «Возвращение Шерлока Холмса» и «Железная леди».

