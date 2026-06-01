Трамп «опрокинул» Зеленского, судьба приморского золота: что будет дальше

Дональд Трамп и Владимир Зеленский в представлении ИИ
В Приморском крае обнаружили несметные сокровища с золотом, россиян ждет больше дней для отдыха в июне, Владимир Зеленский обиделся на США и постарался привлечь внимание Дональда Трампа с помощью громких заявлений — такие новости стали наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Где в Приморье затонули корабли с золотом

Золото и прочие ценные артефакты с затонувших у побережья Приморского края кораблей в большинстве своем находятся глубоко в иловых отложениях, рассказал руководитель секции подводных исследований Русского географического общества Алексей Кондратюк. Специалист отметил, что сокровищ на дне немало, однако поднять их крайне сложно из-за больших глубин.

В качестве примера эксперт привел пароход «Варягин», подорвавшийся на мине в бухте Кангауз в 1906 году. Судно перевозило рабочих и ценный груз, включая золотые монеты на сумму, эквивалентную 40 тысячам. Попытки достать артефакты предпринимались еще в 1907 году, но их отложили из-за значительной глубины и наличия человеческих останков. После революции о корабле забыли почти на сто лет.

Кондратюк добавил, что в 2014 году «Варягин» обнаружили и нанесли на карту, однако палуба судна покрыта илом, поэтому вести раскопки без специального оборудования практически нереально. Упомянул он и легенды о золоте адмирала Колчака, которое якобы вывезли за пределы России. По словам эксперта, архивных подтверждений этому нет и слухи нуждаются в тщательной проверке.

Помимо драгоценных металлов, в приморских водах могут лежать и ценные предметы утвари, но поднимать их без специального разрешения запрещено, если корабль пробыл на дне больше ста лет. Кондратюк также рассказал о существовании «черных дайверов» и о случаях, когда случайные ныряльщики находили интересные вещи, — например, однажды табличка, поднятая со дна, помогла опознать затонувшее судно.

Кроме того, израильские археологи обнаружили место хранения ветхозаветных скрижалей. Раскопки провели на месте древнего города Силом. По предположениям ученых, именно там хранились скрижали с десятью заповедями. По своим размерам и расположению находка соотносится со Скинией — переносным храмом, где и была священная реликвия.

В свою очередь исследователи из Центрального института археологии установили, зачем древние римляне вбивали гвозди в грудь умерших. По мнению ученых, это делалось, чтобы души мертвых не могли вернуться в мир живых. Находка была сделана при раскопках Остиенского некрополя — крупного кладбища на древней дороге из Рима в порт Остия. Там веками хоронили как знатных горожан в роскошных мавзолеях, так и простых людей в земляных могилах.

Как россияне будут отдыхать в июне

Сокращенная рабочая неделя ожидает россиян в начале июня из-за празднования Дня России, рассказала доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Ирина Рогалева. По ее словам, рабочая неделя продлится с 8 по 11 июня. После этого у граждан будет выходной в честь государственного праздника, который ежегодно отмечается 12 июня. Эксперт также напомнила, что похожий график уже применялся в этом году: сокращенная рабочая неделя была с 27 по 30 апреля — перед Праздником Весны и Труда.

«Согласно календарю, 12 июня, День России, выпадает на пятницу, поэтому нас ждет короткая рабочая неделя — четыре дня», — сказала Рогалева.

Между тем эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская обращала внимание, что россияне летом 2026 года будут работать 65 дней, это на два дня больше, чем летом 2025 года. По ее словам, предстоящий сезон будет более плотный в плане труда. Как подчеркнула эксперт, рост числа рабочих дней связан с тем, что государственные праздники в 2026 году не дают дополнительных переносов выходных на летние месяцы.

Почему Зеленский обиделся на США и Трампа

Киев не получил от Вашингтона ответа на письмо с просьбой увеличить поставки боеприпасов для систем противовоздушной обороны, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он также выразил надежду, что страна дождется реакции.

«Я направил письмо в Белый дом и Конгресс США и надеюсь, что они поймут и ответят», — сказал Зеленский.

Бывший пресс-секретарь политика Юлия Мендель считает, что Зеленский поставил Вашингтон в сложное положение своим письмом. По ее словам, президент Украины отклонил множество мирных предложений и сумел оттолкнуть от себя новую администрацию США, назвав ее «врагом демократии».

По ее мнению, действия политика создают неловкую ситуацию для американской стороны, а сам Зеленский не смог обеспечить надежную защиту своей страны. Таким образом, ситуация с поставками вооружений и политической поддержкой остается напряженной, считает Мендель.

Представитель МИД РФ Мария Захарова обращала внимание на коррупционную составляющую действующей власти в Киеве. Она считает, что помощь, выделяемая западными спонсорами Киеву, «растворяется в кровавых руках» президента Украины и его подельников. Так дипломат прокомментировала расследование в США о возможных случаях мошенничества, связанных с помощью Украине.

«Это нехитрая схема, которую особо никто и не скрывал. Деньги берутся недружественными режимами из карманов своих налогоплательщиков под предлогом сохранения неких западных ценностей, солидарности и под звуки антироссийских запугиваний», — поделилась Захарова.

