Юрист раскрыл, отправят ли осужденного экс-сенатора Арашукова на СВО

Осужденного на пожизненный срок экс-сенатора Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова не отправят в зону СВО, высказал мнение в беседе с NEWS.ru заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. По его словам, этому могут помешать коррупционные связи заключенного.

Закономерно, что ему отказали. Тех, кто находится на пожизненном, как правило, не берут на СВО. К тому же намерение осужденного отправиться в зону спецоперации еще не означает, что будет соответствующее подразделение вооруженных сил, готовое взять его по присвоенной военно-учетной специальности. Учитывая его разветвленные коррупционные связи на воле, таким людям не место на СВО. Он не искупит то, что совершил, — отметил собеседник.

По его словам, также учитываются позиция прокуратуры и поведение осужденного в местах лишения свободы. Арашуков получил еще один срок за другие преступления, напомнил он.

Ранее стало известно, что экс-сенатор был осужден на 10 лет колонии по делу о взятке и оштрафован на сумму 120 млн рублей. У него также конфисковали 3 млн в доход государства. Речь идет о средствах, которые бывший сенатор передал в качестве взятки.