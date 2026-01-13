Отбывающий пожизненное заключение экс-сенатор получил еще 10 лет колонии Суд приговорил экс-сенатора Арашукова к 10 годам и штрафу в 120 млн рублей

Бывший сенатор Рауф Арашуков получил 10 лет колонии по делу о взятке и штраф на сумму 120 млн рублей, передает ТАСС. По данным источника, у него также конфисковали в доход государства 3 млн рублей. Речь идет о средствах, которые бывший парламентарий передал в качестве взятки.

Приговором Ленинского районного суда Оренбурга от 13 января подсудимый признан виновным <…> и осужден к 10 годам лишения свободы, со штрафом в размере 20-кратной суммы взятки <...>. По совокупности приговоров за ранее совершенные преступления Арашукову Р. Р. окончательно назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы, — утонили в пресс-службе инстанции.

В суде отметили, что в совокупности за все совершенные в прошлом преступления Арашуков получил пожизненное лишение свободы. В 2023 году Арашукова этапировали в ИК-6 в Оренбургской области, известную также как «Черный дельфин».

