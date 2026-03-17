17 марта 2026 в 17:49

Бывший замруководителя Росстандарта ответил на обвинения в хищении

Бывший замруководителя Росстандарта Кулешов признал вину по делу о хищении

Алексей Кулешов Алексей Кулешов Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Бывший заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов частично признал вину по делу о хищении на сумму 2,2 млрд рублей на подшипниковом заводе в Ростове-на-Дону, сообщило агентство ТАСС. По версии следствия, он может быть причастен к мошенничеству при выполнении гособоронзаказа на предприятии. Мать Кулешова, которая выступает учредителем завода, свою вину не признала.

Вину признаю частично, — заявил Кулешов в суде.

Ранее в Москве арестовали двоих руководителей коммерческих компаний. Они подозреваются в хищении более 460 млн рублей у предприятий оборонно-промышленного комплекса. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере. Коммерсанты ввели в заблуждение сотрудников предприятий и похитили средства, предназначенные для производства оружия.

До этого сообщалось, что один из руководителей коммерческой организации, который подозревался в хищении более 460 млн рублей, полностью возместил ущерб. По имеющейся информации, речь идет о сумме, которая превышает 190 млн рублей.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Разрушения серьезные»: Пушилин об обстановке в освобожденном ВС РФ городе
Органы расследуют дело о загадочном убийстве 12-летнего мальчика в Ногинске
Россияне стали массово доверять ИИ решение одного важного вопроса
Похожий на СВУ предмет нашли под Audi Зеленской
«Абсолютно бессмысленно»: Журова о запрете на флаг России на Олимпиаде
Бывший лидер «Спартака» в суде признал вину в нападении на кузена
В МИД Канады ответили на призыв Трампа по Ирану
Слуцкий назвал условие для бесплатного высшего образования
Названы политики США, которые могут уйти в отставку из-за провала в Иране
Макрон отказался участвовать в ближневосточной авантюре Трампа
В Европе назвали тройку худших руководителей за последние десятилетия
«Не будет и денег»: Орбан поставил жесткий ультиматум Зеленскому
В США признали уязвимость перед ракетными атаками
От сотовых операторов требуют раскрыть тайну отключений интернета
Глава антитеррористического центра США ушел в отставку
Бывший замруководителя Росстандарта ответил на обвинения в хищении
Гидроиспытания закончились смертью рабочих в российском регионе
Сжег губы уксусом и распял: жена чудом выжила после пыток мужа-наркомана
Фидан заявил Лаврову о готовности Турции принять переговоры по Украине
Вашингтон оказался не готов к масштабу атак иранских дронов
Дальше
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

