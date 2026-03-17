Бывший замруководителя Росстандарта ответил на обвинения в хищении

Бывший замруководителя Росстандарта Кулешов признал вину по делу о хищении

Бывший заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов частично признал вину по делу о хищении на сумму 2,2 млрд рублей на подшипниковом заводе в Ростове-на-Дону, сообщило агентство ТАСС. По версии следствия, он может быть причастен к мошенничеству при выполнении гособоронзаказа на предприятии. Мать Кулешова, которая выступает учредителем завода, свою вину не признала.

Вину признаю частично, — заявил Кулешов в суде.

Ранее в Москве арестовали двоих руководителей коммерческих компаний. Они подозреваются в хищении более 460 млн рублей у предприятий оборонно-промышленного комплекса. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере. Коммерсанты ввели в заблуждение сотрудников предприятий и похитили средства, предназначенные для производства оружия.

До этого сообщалось, что один из руководителей коммерческой организации, который подозревался в хищении более 460 млн рублей, полностью возместил ущерб. По имеющейся информации, речь идет о сумме, которая превышает 190 млн рублей.