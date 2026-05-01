В Туапсе при атаке БПЛА произошло возгорание на морском терминале

В Туапсе в результате атаки беспилотника произошло возгорание на территории морского терминала, сообщили в оперштабе Краснодарского края. По предварительным данным, никто не пострадал.

В Туапсе в результате атаки БПЛА (ВСУ. — NEWS.ru) произошло возгорание на территории морского терминала. Пострадавших нет, на месте работают специальные и экстренные службы, — сказано в сообщении.

К ликвидации возгорания привлечены 128 человек и 41 единица техники, включая подразделения МЧС России. Работы по тушению продолжаются, ситуация находится под контролем, отметили в источнике.

Ранее оперштаб Краснодарского края сообщил, что жители 132 домов на улице Кошкина в Туапсе остаются без электроснабжения после пожара на нефтеперерабатывающем заводе. На месте происшествия ведутся активные восстановительные работы.

До этого президент России Владимир Путин на совещании по вопросам безопасности заявил, что удары по энергетическим объектам в Туапсе потенциально могут вызвать экологические последствия. Однако, как доложил главе государства губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, серьезных угроз после атаки БПЛА нет.