Онищенко оценил идею родов с использованием VR-очков

Использование VR-очков способно заметно облегчить состояние женщины при нормальном и естественном течении родов, однако гаджет никогда не превратится в неотъемлемую часть этого процесса, заявил РИА Новости академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Так известный ученый отреагировал на сообщения о том, что в некоторых роддомах начали активно внедрять элементы виртуальной терапии.

Роженицам предлагают специальные очки с расслабляющими природными пейзажами, чтобы помочь им легче переносить схватки. Онищенко выразил мнение, что современные технологии вполне применимы, но исключительно в качестве вспомогательного психологического инструмента.

Я уверен, что это не станет неотъемлемой нормой. В какой-то мере это может облегчить процесс. Хуже это не сделает, если это нормальные физиологические роды, — подчеркнул академик.

Тем не менее академик призвал медиков к осторожности и перечислил ситуации, когда от VR-очков необходимо полностью отказаться. При любых патологических отклонениях или осложнениях цифровая иллюзия способна разорвать прямой контакт между роженицей, акушеркой и лечащим врачом. Онищенко особо напомнил, что роды с физиологической точки зрения являются сложнейшей задачей, где отвлекающие факторы могут спровоцировать опасные последствия.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что российские мужчины стали гораздо чаще присутствовать на родах своих жен. Он связал эту тенденцию с тем, что представители сильного пола начали значительно лучше осознавать всю ответственность, которую накладывает на них решение завести ребенка.