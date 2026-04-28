Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 апреля 2026 в 20:53

Мурашко озвучил интересную тенденцию среди российских отцов

Михаил Мурашко
Подписывайтесь на нас в MAX

Мужчины все чаще присутствуют на родах своих жен, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на встрече с российским президентом Владимиром Путиным. По его словам, представители сильного пола стали гораздо лучше осознавать ответственность, которую накладывает решение завести ребенка, передает ТАСС.

На роды и мужчины стали активнее присоединяться, потому что понимают ответственность, — отметил он.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что для молодых многодетных семей необходимо установить нулевую ставку по семейной ипотеке. Политик подчеркнул, что фракция выступает против любого увеличения процентной ставки.

Тем временем председатель Партии пенсионеров, вице-президент Общества врачей России Эрик Праздников выразил мнение, что неработающие женщины с тремя и более детьми должны получать пособие, которое по сути является «зарплатой матери», а мужчины, воспитывающие пять детей, — «зарплату отца». Он подчеркнул, что фракция полностью поддерживает демографический курс президента и предлагает расширить существующие механизмы помощи семьям с детьми.

Общество
Михаил Мурашко
отцы
дети
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.