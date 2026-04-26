В России предложили ввести «зарплату матери»

Неработающие женщины с тремя и более детьми должны получать пособие, которое по сути является «зарплатой матери», а мужчины, воспитывающие пять детей, — «зарплату отца», заявил ТАСС председатель Партии пенсионеров, вице-президент Общества врачей России Эрик Праздников. Он подчеркнул, что фракция полностью поддерживает демографический курс президента и предлагает расширить существующие механизмы помощи семьям с детьми.

При наличии трех детей государство [должно оплачивать] неработающей женщине «зарплату матери» на период воспитания детей до 14 лет, этот период засчитывается в трудовой стаж. При наличии пяти детей аналогичные гарантии [следует] предусмотреть также дополнительно и для отца, — считает политик.

По мнению Праздникова, льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг также необходимо увеличивать в зависимости от количества детей: для семей с тремя детьми скидка должна составлять 50%, с четырьмя — 75%, а при пяти и более детях коммунальные услуги следует предоставлять бесплатно. Кроме того, политик считает целесообразным выплачивать пособие в виде «второй стипендии» семьям, где оба родителя учатся в вузах или колледжах.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что для молодых многодетных семей необходимо установить нулевую ставку по семейной ипотеке. Политик подчеркнул, что фракция выступает против любого увеличения процентной ставки.