ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 июня 2026 в 10:29

Эксперт раскрыл происхождение медведицы, которой натаскивали собак

Заинтересовавшую прокуратуру приморскую медведицу взяли из цирка

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

В Приморье медведица, из-за условий содержания которой прокуратура инициировала проверку, была взята не из дикой природы, а из цирка восемь лет назад, сообщил ТАСС эксперт второй категории по породам и испытаниям лаек Александр Бессонов. Ведомство заинтересовало содержание животного в клетке на территории одной из организаций в селе Иннокентьевка.

[Медведица] давно у нас появилась, лет восемь назад. Ее бы просто уничтожили, из цирка ее списали. <…> Из дикой природы животных не изымают. Это запрещено законом, — заявил Бессонов.

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова призвала проверить условия жизни животного. Она написала, что, по словам местных жителей, медведя используют для натаскивания охотничьих собак. У него нет доступа к воде. Кормят зверя кукурузой и комбикормом.

Ранее в Хабаровском крае медведь выбежал на проезжую часть рядом с жилыми домами и попал на видео. В какой-то момент зверь заметил человека и бросился за ним. Мужчина не растерялся. Он припугнул хищника и залез на балку. После этого медведь убежал дальше.

Регионы
Приморье
медведи
животные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стала известна трагическая судьба пропавшего в Ленобласти клавишника
Авиация НАТО сбила дрон над Латвией
Мужчина подобрал полмиллиона рублей в лифте и попал под статью
Психолог рассказала о важности первой работы для подростка
Волонтер раскрыла, что стало с пропавшей на Пхукете россиянкой
Иран предупредил США и Израиль об ответе за удары
В Госдуме ответили, к чему приведут попытки ВСУ атаковать Крым
Пушилин обвинил Киев в блокаде с ударами по инфраструктуре
«Подлизываются к диктатору»: в Европе разнесли Мерца за фото с Зеленским
Япония назвала условия отправки военного флота в Ормузский пролив
Иран выступил с серьезными обвинениями в адрес США и Израиля
Москвичам рассказали о способе наладить отношения с близкими
Медведчук назвал главного выгодоприобретателя от конфликта на Украине
Женщина чудом выжила после падения в канализационный люк
Агрессор с ружьем взял прохожих на мушку
Турэксперт перечислила лучшие направления для отдыха в Подмосковье
Число погибших при землетрясении на юге Филиппин увеличилось
Российских школьников могут привлечь к сбору воспоминаний ветеранов СВО
Наступление ВС России на Харьков 8 июня: десятки убитых, ДРГ в Купянске
На Филиппинах отменили предупреждение о цунами
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя
Общество

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.