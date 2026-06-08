Эксперт раскрыл происхождение медведицы, которой натаскивали собак

В Приморье медведица, из-за условий содержания которой прокуратура инициировала проверку, была взята не из дикой природы, а из цирка восемь лет назад, сообщил ТАСС эксперт второй категории по породам и испытаниям лаек Александр Бессонов. Ведомство заинтересовало содержание животного в клетке на территории одной из организаций в селе Иннокентьевка.

[Медведица] давно у нас появилась, лет восемь назад. Ее бы просто уничтожили, из цирка ее списали. <…> Из дикой природы животных не изымают. Это запрещено законом, — заявил Бессонов.

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова призвала проверить условия жизни животного. Она написала, что, по словам местных жителей, медведя используют для натаскивания охотничьих собак. У него нет доступа к воде. Кормят зверя кукурузой и комбикормом.

Ранее в Хабаровском крае медведь выбежал на проезжую часть рядом с жилыми домами и попал на видео. В какой-то момент зверь заметил человека и бросился за ним. Мужчина не растерялся. Он припугнул хищника и залез на балку. После этого медведь убежал дальше.