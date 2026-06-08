Женщина чудом выжила после падения в канализационный люк В Бразилии женщина провалилась в канализационный люк и чудом выжила

В Рио-де-Жанейро женщина провалилась в канализационный люк из-за неизвестных, которые украли медные кабели и не закрепили крышку, сообщает Need To Know. Инцидент попал на видео: Фабиана Роза сошла с мототакси, направилась к месту работы с телефоном в руке и наступила на крышку, которая перевернулась и захлопнулась.

Пострадавшая рассказала, что боялась умереть, потому что вода доходила ей до груди, а яма была очень глубокой. Водитель мототакси сразу бросился на помощь и вытащил женщину на поверхность. На следующий день Розу выписали из больницы с многочисленными ушибами и синяками.

Следователи полагают, что несколькими часами ранее подозрительные мужчины залезли в канализацию, чтобы украсть медные кабели, но не смогли этого сделать. Перед уходом они не закрепили крышку люка.

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