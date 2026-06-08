Галкин провел праздничный вечер для мисс Украина

Комик Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) провел праздничный вечер для уроженки Украины, передает Telegram-канал SHOT. Он выступил на дне рождения мисс Украина — 2019 Маргариты Паша вместе с актрисой Екатериной Варнавой и певицей Светланой Лободой.

Отмечается, что Галкин стал основным ведущим. Праздник прошел на роскошной вилле во французском Сен-Тропе.

Галкин развлекал присутствующих песнями, в том числе композицией из своего дуэта с Аллой Пугачевой — правда, в этот раз он исполнял ее сольно. Вместо супруги на сцене рядом с ним оказалась гостья именинницы. Все номера и интерактивные элементы программы были на русском языке. В завершение торжества именинница устроила гендер‑пати и объявила о своей беременности.

Ранее жители молдавского города Фалешты выразили недовольство местным властям из-за приглашения Галкина на празднование Дня города. Многие горожане считают, что деньги, которые были потрачены на артиста, могли бы пойти на ремонт дорог и решение насущных проблем.