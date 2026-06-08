Фестиваль «Алые паруса» пройдет в Санкт-Петербурге в закрытом формате

В Санкт-Петербурге 27 июня состоится традиционный фестиваль «Алые паруса» в закрытом формате. Точную дату праздника установило правительство города. День праздника был выбран неслучайно — именно к этому сроку практически все старшеклассники уже успеют сдать ЕГЭ.

Уточняется, что проведение праздника для выпускников петербургских школ согласовала Государственная административно-техническая инспекция города. К мероприятию уже начали подготовку. В этом году на время праздника Дворцовая площадь и Дворцовая набережная вновь станут закрытой зоной — попасть туда можно будет лишь по именным приглашениям.

При этом продажа билетов для всех желающих не предусмотрена. Такое ограничение ввели в целях безопасности. Так, принять участие в празднике смогут только выпускники, их близкие и педагоги.

Ранее стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова заявила, что на выпускной к детям матерям стоит выбирать спокойный образ. Эксперт подчеркнула, что самое главное — не пытаться соперничать с выпускниками и выглядеть торжественнее.