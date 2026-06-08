ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 июня 2026 в 10:33

Фестиваль «Алые паруса» пройдет в Санкт-Петербурге в закрытом формате

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Санкт-Петербурге 27 июня состоится традиционный фестиваль «Алые паруса» в закрытом формате. Точную дату праздника установило правительство города. День праздника был выбран неслучайно — именно к этому сроку практически все старшеклассники уже успеют сдать ЕГЭ.

Уточняется, что проведение праздника для выпускников петербургских школ согласовала Государственная административно-техническая инспекция города. К мероприятию уже начали подготовку. В этом году на время праздника Дворцовая площадь и Дворцовая набережная вновь станут закрытой зоной — попасть туда можно будет лишь по именным приглашениям.

При этом продажа билетов для всех желающих не предусмотрена. Такое ограничение ввели в целях безопасности. Так, принять участие в празднике смогут только выпускники, их близкие и педагоги.

Ранее стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова заявила, что на выпускной к детям матерям стоит выбирать спокойный образ. Эксперт подчеркнула, что самое главное — не пытаться соперничать с выпускниками и выглядеть торжественнее.

Общество
Санкт-Петербург
выпускные
праздники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали об особенностях Апостольского поста
Боец ВС России рассказал о работе медиком
Стала известна трагическая судьба пропавшего в Ленобласти клавишника
Авиация НАТО сбила дрон над Латвией
Мужчина подобрал полмиллиона рублей в лифте и попал под статью
Психолог рассказала о важности первой работы для подростка
Волонтер раскрыла, что стало с пропавшей на Пхукете россиянкой
Иран предупредил США и Израиль об ответе за удары
В Госдуме ответили, к чему приведут попытки ВСУ атаковать Крым
Пушилин обвинил Киев в блокаде с ударами по инфраструктуре
«Подлизываются к диктатору»: в Европе разнесли Мерца за фото с Зеленским
Япония назвала условия отправки военного флота в Ормузский пролив
Иран выступил с серьезными обвинениями в адрес США и Израиля
Москвичам рассказали о способе наладить отношения с близкими
Медведчук назвал главного выгодоприобретателя от конфликта на Украине
Женщина чудом выжила после падения в канализационный люк
Агрессор с ружьем взял прохожих на мушку
Турэксперт перечислила лучшие направления для отдыха в Подмосковье
Число погибших при землетрясении на юге Филиппин увеличилось
Российских школьников могут привлечь к сбору воспоминаний ветеранов СВО
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя
Общество

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.