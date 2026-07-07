Школьнице из Таганрога запретили получать аттестат из-за откровенного наряда

Школьнице из Таганрога не хотели вручать аттестат об окончании девяти классов из-за откровенного наряда, в котором она пришла на выпускной, сообщает Telegram-канал Baza. На внешний вид 16-летней девушки, появившейся в ультракоротком платье и чулках, пожаловался классный руководитель.

Отмечается, что выпускницу вместе с матерью вызвали к директору, где заявили, что в таком виде ей не разрешат получить аттестат. После продолжительных споров маме удалось отстоять право дочери на участие в церемонии в том наряде, в котором она пришла в школу.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что родители должны самостоятельно определять образовательную среду для своих детей. Так он прокомментировал инициативу иерея Федора Лукьянова, который предложил ввести раздельное обучение в средних школах.

До этого глава движения «Россия православная» Михаил Иванов призвал ввести в медицинских вузах дисциплину «Христианские основы традиционных духовно-нравственных ценностей». Он отметил, что в противном случае будущие врачи рискуют превратиться из целителей в простых «техников по ремонту организмов».