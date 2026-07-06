В ГД высказались об идее раздельного обучения мальчиков и девочек в школах Депутат Милонов: родители сами должны выбирать, в какой школе обучаться их детям

Родители должны самостоятельно определять образовательную среду для своих детей, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. Так он прокомментировал инициативу иерея Федора Лукьянова, который предложил ввести раздельное обучение в средних школах. По словам Милонова, у инициативы есть сторонники в педагогической среде.

Иерей Федор высказал свою позицию, которая не лишена определенной логики. Мало того, и среди большого количества педагогов есть сторонники раздельного обучения до определенного момента. Я за то, чтобы было многообразие. Те родители, которые считают, что их детям будет лучше обучаться в школе с раздельным воспитанием, должны иметь на это право. Потому что на сегодняшний день зачастую их мнение игнорируется. Поэтому если бы была такая опция выбирать, было бы хорошо. Хотя можно отдавать своего ребенка в негосударственные школы, где действительно эта программа присутствует, — сказал Милонов.

Ранее заместитель председателя Всемирного русского народного собора, глава движения «Россия православная» Михаил Иванов призвал ввести в медицинских вузах дисциплину «Христианские основы традиционных духовно-нравственных ценностей». Он отметил, что в противном случае будущие врачи рискуют превратиться из целителей в простых «техников по ремонту организмов».