Мурашко раскрыл детали разработки вакцины от нового штамма Эболы

Вакцина против нового штамма лихорадки Эбола уже разработана в России, однако препарату предстоит пройти необходимые стадии тестирования, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на полях Петербургского международного экономического форума. Он пояснил, что разработкой занимался институт Гамалеи, передает корреспондент NEWS.ru.

В целом для лихорадки Эбола, профилактики лихорадки Эбола институтом Гамалеи была ранее разработана такая вакцина, она у нас есть. С появлением нового штамма наши коллеги адаптировали вакцину, и сейчас она есть в формате уже продукта, — сказал Мурашко.

Ранее посол в ЦАР Александр Бикантов заявил, что дипмиссия России в Центрально-Африканской Республике создает на постоянной основе схемы на случай чрезвычайной ситуации из-за вспышки Эболы. Он отметил, что дипломаты постоянно уточняют списки для экстренной эвакуации российских граждан.

Прежде глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что риски заноса лихорадки Эбола в Россию минимальны. По ее словам, эпидемиологическая обстановка в стране по всем инфекциям стабильна. Глава ведомства отметила, что российские специалисты работают в Уганде для выяснения причин вспышки заболевания.