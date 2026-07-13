Мурашко обсудил с коллегой из Азербайджана сотрудничество в здравоохранении

Мурашко обсудил с коллегой из Азербайджана сотрудничество в здравоохранении

Министр здравоохранения Михаил Мурашко обсудил с азербайджанским коллегой Теймуром Мусаевым развитие сотрудничества между странами в сфере медицины, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Азербайджана. В частности, речь шла об образовании, подготовке кадров и научных исследованиях. Главы ведомств отметили важность дальнейшего расширения взаимодействия и выразили уверенность в успешном развитии сотрудничества между Россией и Азербайджаном.

В ходе встречи были обсуждены существующие связи сотрудничества между Азербайджаном и Россией в сфере здравоохранения, а также перспективы их дальнейшего развития, — отмечается в сообщении.

Кроме того, члены российской делегации почтили память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и возложили венок к его могиле. Также они почтили память погибших за независимость и территориальную целостность страны.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что отношения между Азербайджаном и Россией полностью нормализовались, а все проблемы остались позади. По его словам, Баку высоко ценит взаимодействие с Москвой. Алиев отметил важность развития двусторонних отношений.