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13 июля 2026 в 12:06

Мурашко обсудил с коллегой из Азербайджана сотрудничество в здравоохранении

Михаил Мурашко Михаил Мурашко Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Министр здравоохранения Михаил Мурашко обсудил с азербайджанским коллегой Теймуром Мусаевым развитие сотрудничества между странами в сфере медицины, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Азербайджана. В частности, речь шла об образовании, подготовке кадров и научных исследованиях. Главы ведомств отметили важность дальнейшего расширения взаимодействия и выразили уверенность в успешном развитии сотрудничества между Россией и Азербайджаном.

В ходе встречи были обсуждены существующие связи сотрудничества между Азербайджаном и Россией в сфере здравоохранения, а также перспективы их дальнейшего развития, — отмечается в сообщении.

Кроме того, члены российской делегации почтили память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и возложили венок к его могиле. Также они почтили память погибших за независимость и территориальную целостность страны.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что отношения между Азербайджаном и Россией полностью нормализовались, а все проблемы остались позади. По его словам, Баку высоко ценит взаимодействие с Москвой. Алиев отметил важность развития двусторонних отношений.

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