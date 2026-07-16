Посетитель Освенцима получил штраф за «нацистское» позирование

Гражданина Колумбии оштрафовали за демонстрацию нацистского приветствия во время посещения музея Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме, сообщила местная полиция в соцсетях. Сотрудник охраны учреждения связался с правоохранителями, чтобы те задержали нарушителя.

По данным полиции, 34-летний мужчина во время осмотра экспозиции встал в позу для фотографии и показал нацистское приветствие. Прибывшие на место полицейские изъяли телефон, на котором находилась фотография, и использовали его в качестве доказательства. Мужчине предъявили обвинение в пропаганде нацизма. Он признал свою вину и добровольно выплатил штраф в размере $500 (39 тыс. рублей).

Музей Аушвиц-Биркенау расположен на территории бывшего нацистского концентрационного лагеря в Освенциме. Комплекс был создан в 1947 году, а в 1979 году вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее суд приговорил 18-летнего жителя города Котельнич в Кировской области к году лишения свободы условно за демонстрацию нацистского приветствия у воинского мемориала. Свои действия он заснял на камеру мобильного телефона. Затем скандальную видеозапись опубликовали в открытом сообществе в одном из мессенджеров.