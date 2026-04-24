Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 апреля 2026 в 17:07

Жителя Котельнича осудили за нацистское приветствие у Вечного огня

Житель Котельнича получил год условно за нацистское приветствие у Вечного огня

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Суд приговорил 18-летнего жителя города Котельнич в Кировской области к году лишения свободы условно, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. В ведомстве отметили, что мужчина демонстрировал нацистское приветствие у воинского мемориала, передает ТАСС.

Кроме того, осужденный лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и размещением материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть Интернет, на два года, — говорится в публикации.

Свой поступок молодой человек заснял на камеру мобильного телефона. Видеозапись он разместил в открытом сообществе в одном из мессенджеров.

Ранее выяснилось, что в Артемовске неизвестные осквернили мемориал «Вечный огонь», посвященный героям Великой Отечественной войны. На постаменте памятника был найден рисунок с оскорбительным изображением.

До этого в Екатеринбурге в День снятия блокады Ленинграда мужчина осквернил мемориал «Вечный огонь». Россиянин находился в состоянии алкогольного опьянения. Житель Екатеринбурга улегся на элементы памятника, бросил в очаг металлическую деталь для обжига и начал употреблять алкоголь на территории мемориала.

Общество
Вечный огонь
суды
мемориалы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.