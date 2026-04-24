Жителя Котельнича осудили за нацистское приветствие у Вечного огня

Суд приговорил 18-летнего жителя города Котельнич в Кировской области к году лишения свободы условно, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. В ведомстве отметили, что мужчина демонстрировал нацистское приветствие у воинского мемориала, передает ТАСС.

Кроме того, осужденный лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и размещением материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть Интернет, на два года, — говорится в публикации.

Свой поступок молодой человек заснял на камеру мобильного телефона. Видеозапись он разместил в открытом сообществе в одном из мессенджеров.

Ранее выяснилось, что в Артемовске неизвестные осквернили мемориал «Вечный огонь», посвященный героям Великой Отечественной войны. На постаменте памятника был найден рисунок с оскорбительным изображением.

До этого в Екатеринбурге в День снятия блокады Ленинграда мужчина осквернил мемориал «Вечный огонь». Россиянин находился в состоянии алкогольного опьянения. Житель Екатеринбурга улегся на элементы памятника, бросил в очаг металлическую деталь для обжига и начал употреблять алкоголь на территории мемориала.