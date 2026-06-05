Греция резко выступила против Украины

Парламентская партия «Греческое решение» потребовала прекратить финансирование и вооружение Киева, а также выслать посла Украины из-за обнаружения морского дрона ВСУ. Лидер партии Кириакос Велопулос назвал произошедшее военным актом, поставившим под угрозу национальную безопасность Греции.

Это действительно военный акт, который поставил под угрозу национальную безопасность Греции, и он должен привести к осуждению на всех международных форумах, — указали парламентарии.

Комментарий последовал после того, как греческие рыбаки нашли в морской пещере у острова Лефкада дистанционно управляемое судно, которое, по подтверждению министра обороны Никоса Дендиаса, оказалось украинским дроном-камикадзе «Козак Мамай». Велопулос заявил, что Греция должна использовать право вето против финансирования Украины на всех международных форумах.

Афины уже направили демарш Киеву, указав, что присутствие беспилотника угрожало безопасности, могло привести к гибели мирных жителей и нанести вред экологии. Перенос военных действий в Средиземное море ставит под угрозу экономику страны.

Ранее в МИД страны отметили, что право Украины на самооборону не может оправдать действия такого рода. Греция призвала Украину воздержаться от подобных действий в будущем.