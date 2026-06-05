ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 июня 2026 в 01:57

Греция резко выступила против Украины

Греческая партия призвала лишить Киев поддержки после обнаружения дрона ВСУ

Греция Греция Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Парламентская партия «Греческое решение» потребовала прекратить финансирование и вооружение Киева, а также выслать посла Украины из-за обнаружения морского дрона ВСУ. Лидер партии Кириакос Велопулос назвал произошедшее военным актом, поставившим под угрозу национальную безопасность Греции.

Это действительно военный акт, который поставил под угрозу национальную безопасность Греции, и он должен привести к осуждению на всех международных форумах, — указали парламентарии.

Комментарий последовал после того, как греческие рыбаки нашли в морской пещере у острова Лефкада дистанционно управляемое судно, которое, по подтверждению министра обороны Никоса Дендиаса, оказалось украинским дроном-камикадзе «Козак Мамай». Велопулос заявил, что Греция должна использовать право вето против финансирования Украины на всех международных форумах.

Афины уже направили демарш Киеву, указав, что присутствие беспилотника угрожало безопасности, могло привести к гибели мирных жителей и нанести вред экологии. Перенос военных действий в Средиземное море ставит под угрозу экономику страны.

Ранее в МИД страны отметили, что право Украины на самооборону не может оправдать действия такого рода. Греция призвала Украину воздержаться от подобных действий в будущем.

Европа
Греция
Украина
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США ввели санкции против семьи Фиделя Кастро
В США одобрили новый антироссийский проект
Морпехи ВСУ сдаются в попытке заткнуть дыры под Харьковом
Хинштейн раскрыл важность освобождения Курской области от ВСУ
Названы ошибки при оформлении кредита, чреватые статьей УК РФ
Школьникам и родителям дали советы в период сдачи ЕГЭ
«В Казани будет сложнее»: ЦСКА забирает второй матч финала Единой лиги ВТБ
Раскрыто, сколько выручил Крым от продажи активов украинских олигархов
FPV-дрон ликвидировал украинского командира в ДНР
Жители Изюма и Славянска пожаловались на вымогательство со стороны «Азова»
Русофобия, измены мужа, ссоры с Пугачевой и Талызиной: где сейчас Брыльска
Могли остаться только кости и черепа: почему закрыли зону поиска Усольцевых
«Никаких Tomahawk»: в РФПИ прокомментировали решение США против ФРГ
Лавров раскрыл, что Грузия потеряет в составе Евросоюза
В двух регионах РФ зафиксирована средняя зарплата выше 200 тыс. рублей
Лавров обратился к руководству Армении с призывом отвечать за свои слова
Раскрыты детали возможного визита Путина на саммит G20 в США
Некоторые российские сайты могут пополнить «белые списки»
Зачем Европа упорно ищет контактов с РФ: хочет обмануть и напасть?
Греция резко выступила против Украины
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб
Общество

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут
Семья и жизнь

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.