СК отреагировал на беспрецедентный срок в 125 лет россиянину в Греции Следком выясняет обстоятельства, при которых россиянин получил 125 лет в Греции

Следователи Челябинской области расследуют уголовное дело о мошенничестве в связи с обстоятельствами, при которых местный житель уехал за рубеж и был там осужден на 125 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ. Проверяется информация о причастности ранее судимого жителя Копейска к организации выезда граждан в Турцию и снабжению их документами для работы там.

Согласно имеющимся данным, житель Челябинской области Андрей Кайзер около двух лет назад уехал за рубеж, однако впоследствии выяснилось, что он был арестован в Греции. Его осудили на 125 лет с обязательным отбыванием 25 лет, а также штраф в размере €1 млн за нелегальную перевозку мигрантов.

Сестра осужденного, жительница региона Татьяна Кайзер, подтвердила, что в 2024 году брат ушел в гости к другу, а затем сообщил об отъезде сначала в Москву, а затем в Турцию. Поначалу он выходил на связь и говорил, что у него все в порядке, однако в 2025 году стало известно о его задержании и аресте в Греции. По ее словам, Андрей познакомился через приятеля с местным жителем, который предложил ему бесплатное обучение и трудоустройство в Турции по управлению прогулочными катерами для туристов.

Ранее сообщалось, что россияне, пытавшиеся оформить второе гражданство через международного консультанта Александра Беспалова, потеряли десятки миллионов рублей. Клиенты рассчитывали получить гражданство Италии, Греции, Сербии, Молдавии и других стран с «сильными паспортами». Стоимость оформления составляла от €85 тыс. до €100 тыс. (от 7,1 до 8,4 млн рублей).