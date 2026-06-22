Продавец «сильных паспортов» собрал с россиян миллионы и сбежал в Таиланд Продавца иностранных паспортов из России Беспалова заподозрили в мошенничестве

Россияне, пытавшиеся оформить второе гражданство через международного консультанта Александра Беспалова, потеряли десятки миллионов рублей, сообщает Telegram-канал Baza. По его сведениям, клиенты хотели получить гражданство Италии, Греции, Сербии, Молдавии и других стран с «сильными паспортами».

По словам заявителей, стоимость оформления составляла от €85 тыс. до €100 тыс. (от 7,1 млн до 8,4 млн рублей). При этом договоры чаще всего заключались с индивидуальным предпринимателем Ириной Беспаловой. После оплаты сроки оформления неоднократно переносились, а затем связь с клиентами прекращалась.

Сейчас известно минимум об 11 пострадавших. Общая сумма их требований превышает €700 тыс. (58,9 млн рублей). Сам Беспалов, который находится в Таиланде, отверг обвинения в мошенничестве. Он подчеркнул, что задержки были вызваны изменениями миграционных процедур и регламентов, а разногласия с отдельными клиентами на данный момент решаются в правовом порядке.

Ранее правительство Норвегии предложило ужесточить требования для получения гражданства страны. Согласно инициативе, для всех желающих получить паспорт планируется ввести обязательное непрерывное проживание в течение восьми лет.