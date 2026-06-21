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21 июня 2026 в 14:23

Европейская страна решила ужесточить требования для получения гражданства

В Норвегии предложили увеличить срок проживания для получения паспорта до 8 лет

Осло, Норвегия Осло, Норвегия Фото: Hinrich Bäsemann/dpa/Global Look Press
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Правительство Норвегии предложило ужесточить требования для получения гражданства страны, сообщило Министерство труда и социальной интеграции. Согласно инициативе, для всех желающих получить паспорт планируется ввести обязательное непрерывное проживание в течение восьми лет.

В настоящее время кандидатам требуется прожить в Норвегии в общей сложности восемь лет из последних 11 при наличии постоянного вида на жительство, причем краткосрочные выезды за границу (менее двух месяцев в год) засчитываются в срок. Министр труда Кьерсти Стенсенг пояснила, что новые правила упростят процедуру и сократят время обработки заявлений, сделав систему более гибкой для коротких поездок.

Для лиц без гражданства срок проживания увеличивается с трех до семи лет, как для беженцев. Для родившихся в Норвегии или прибывших до 18 лет срок сокращается до пяти лет. Для состоящих в браке с норвежцами — с пяти до шести лет. Предлагается повысить уровень владения норвежским языком с A2 до B1. Помимо этого, теперь проживание на Шпицбергене не станет причиной для подачи заявления на получение норвежского гражданства.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому иностранцы и лица без гражданства при получении российского паспорта должны предоставить документ, подтверждающий отсутствие у них судимости. Справка должна содержать информацию о преступлениях, если таковые были.

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