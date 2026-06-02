Путин ввел обязательное условие для претендентов на гражданство России Путин подписал указ об отсутствии судимости для заявителей на гражданство России

Иностранцы и лица без гражданства, желающие получить российский паспорт, обязаны предоставлять документ об отсутствии судимости, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Если судимость у заявителя есть, то в справке должна содержаться информация о преступлениях, за которые он был осужден, говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.

Внести <...> в Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ <...> следующие изменения: <...> документ, который подтверждает отсутствие у заявителя, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, судимости, — сказано в тексте указа.

Документ должен быть выдан компетентным органом страны гражданской принадлежности иностранца или государством, выдавшим удостоверение личности для лица без гражданства. Справка принимается только в том случае, если она оформлена по нормам иностранного права. При этом срок ее получения не должен превышать трех месяцев до дня подачи заявления о приеме в гражданство РФ.

Ранее ФСБ совместно с МВД лишила российских паспортов восемь выходцев из Центральной Азии, проживавших в шести субъектах РФ. Основанием стали экстремистские взгляды и неоднократное привлечение к уголовной ответственности.