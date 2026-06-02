Юрист сравнил пользователей смартфонов с голыми на площади Эксперт Соловьев: владельцы смартфонов открыты всем, их все слышат и видят

Смартфон превратился в средство разведки, слежки и сбора компромата, а его владельцы все больше напоминают человека, стоящего в одном нижнем белье на площади, заявил в беседе с РИА Новости заслуженный юрист РФ, ученый-правовед, руководитель проекта «Не дай себя обмануть» Иван Соловьев. По мнению эксперта, под ударом могут быть чиновники и госслужащие.

Сегодня смартфон — средство разведки, вербовки, слежки, компрометации, наведения и ликвидации. Многими людьми смартфон воспринимается лишь как средство удобной коммуникации с миром. Однако их владельцев можно сравнить с человеком, стоящим в одном нижнем белье посреди огромной многолюдной площади. Он открыт всем, его все слышат и видят. И нужно быть лично дисциплинированными — не болтать что попало по открытым каналам, — сказал Соловьев.

По словам эксперта, носители критически важной информации, гостайны и лица, принимающие решения, должны пользоваться современными средствами защиты и соблюдать личную дисциплину.

Ранее россиян предостерегли от обсуждения конфиденциальной информации по мобильным телефонам. Эксперты раскрыли схему заражения iPhone через невидимое сообщение в iMessage. Злоумышленники получают доступ к аудиозаписям и сообщениям пользователя в течение трех дней.