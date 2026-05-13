США выгодно раскрывать компромат на президента Украины Владимира Зеленского, заявил aif.ru политолог Богдан Безпалько. Он отметил, что Вашингтон сейчас отвечает за большинство политических процессов.
Они просто подталкивают его к каким-то уступкам для того, чтобы завершить конфликт мирным соглашением при их посредничестве или даже при их модераторстве, — заявил Безпалько.
Политолог подчеркнул, что, если бы целью США была нейтрализация Зеленского, то они действовали бы с помощью более жестких методов. По его словам, бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель могла раскрыть ненастоящие подробности биографии Зеленского.
Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что Мендель могла присоединиться к команде экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. По его мнению, именно это могло стать причиной, по которой она дала интервью американскому журналисту Такеру Карлсону о выходках Зеленского.