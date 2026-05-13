13 мая 2026 в 12:25

Политолог рассказал, кому выгоден компромат на Зеленского

Фото: Stefano Costantino/Keystone Press Agency/Global Look Press
США выгодно раскрывать компромат на президента Украины Владимира Зеленского, заявил aif.ru политолог Богдан Безпалько. Он отметил, что Вашингтон сейчас отвечает за большинство политических процессов.

Они просто подталкивают его к каким-то уступкам для того, чтобы завершить конфликт мирным соглашением при их посредничестве или даже при их модераторстве, — заявил Безпалько.

Политолог подчеркнул, что, если бы целью США была нейтрализация Зеленского, то они действовали бы с помощью более жестких методов. По его словам, бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель могла раскрыть ненастоящие подробности биографии Зеленского.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что Мендель могла присоединиться к команде экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. По его мнению, именно это могло стать причиной, по которой она дала интервью американскому журналисту Такеру Карлсону о выходках Зеленского.

